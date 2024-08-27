В Уральске после реновации открылся центр детского технического творчества

Общество
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В областном центре детского технического творчества Уральска после крупной модернизации появились новые направления для развития талантливой молодежи  

Фото организатора

В здании центра сделан ремонт, а также приобретено современное оборудование, которое позволит воспитанникам получить актуальные знания и навыки. Реновация проведена благодаря помощи Общественного фонда «NNEF» и Благотворительного фонда «Халык».

Центр детского технического творчества был создан в 1956 году, тогда он назывался Станцией юных техников. Современное название центр получил в 2007-м. Несмотря на недостаток финансирования и устаревающую материально-техническую базу, занятия в центре всегда пользовались большой популярностью среди школьников, ведь помимо всего прочего здесь проводились технические и конструкторские областные соревнования.

По словам руководителя центра Бахытжана Мауленова, еще недавно здесь испытывали значительные материальные затруднения. На 120 учеников приходилось лишь 8 роботов, устаревшие компьютеры, к тому же протекала крыша.

«Обращался в местные органы, к депутатам маслихата. Потом позвонил Снежанне Валерьевне, объяснил ситуацию. Она поддержала нас и написала письма в Общественный фонд «NNEF» и Благотворительный фонд «Халық». И они выделили нам 58 миллионов тенге», – рассказал Бахытжан Мауленов.

Благодаря спонсорской помощи удалось сделать ремонт и приобрести современное оборудование, что позволит повысить качество обучения и улучшить подготовку к соревнованиям.

«Из выделенных средств 14,5 миллионов тенге было потрачено на текущий ремонт здания и крыши, а оставшиеся были направлены на приобретение 36 наборов робототехники Spike Prime, 30 моноблоков и высокоскоростных FPV дронов», – рассказал Бахытжан Мауленов.

Для технического творчества и развития конструкторских навыков детям важно иметь доступ к современным технологиям. Теперь центр оснащен по последнему слову техники, что открывает новые горизонты возможностей для его преподавателей и воспитанников.

По словам депутата Мажилиса Снежаны Имашевой, в сфере дополнительного технического образования наблюдается нехватка техники и оборудования, при этом получить финансирование из бюджета на это направление довольно сложно. Решением проблемы стало обращение в Общественный фонд NNEF и Благотворительный фонд «Халық», которые, изучив потребности центра, оказали экспертную помощь в покупкенеобходимого оборудования.

«Сотрудники Фонда NNEF предоставили консультации по выбору и закупу оборудования и компьютерной техники, организовали и провели ремонт здания, – подчеркнула руководитель отдела образования Общественного фонда NNEF Мария Ковжасарова. – Кроме того, IT университеты Фонда приглашают педагогов Центра к прохождению курсов повышения квалификации и готовы предоставить преподавателям и обучающимся возможность пользоваться ресурсами и экспертными знаниями университетов».

Важно отметить, что фонд NNEF, созданный 15 декабря 1998 года, активно развивает и продвигает систему непрерывного образования Lifelong learning, охватывающую все уровни – от детских садов до вузов.

Директор Благотворительного фонда «Халық» Сагинбек Шункеев подчеркнул особое значение инвестиций в творчество и образование детей.

«Образование – это то, что всегда будет с человеком. Мы очень рады, что содействовали тому, чтобы наши дети смогли получить образование, соответствующее требованиям нашего времени, ведь это будущее Казахстана», – отметил Сагинбек Шункеев.

Руководитель управления образования Западно-Казахстанской области Елдос Сафуллин поблагодарил Общественный фонд NNEF и Благотворительный фонд «Халық» за помощь, оказанную Центру детского технического творчества.

«В последнее время у нас в стране уделяют большое внимание именно техническому образованию, – подчеркнул Елдос Сафуллин. – Это правильно, потому что 10-летние мальчики, которые сейчас учатся управлять квадрокоптерами, в будущем смогут стать офицерами и защищать нашу родину».

Благодаря проведенной модернизации, областной центр детского технического творчества, основанный в 1956 году, стал современным образовательным учреждением, которое обладает всем необходимым для развития молодых талантов в сфере технологий, конструирования и технического творчества. Важным итогом модернизации станет увеличение количества направлений деятельности, а также количества преподавателей и воспитанников. Техника всегда привлекала молодежь и теперь, после реконструкции центра, шансы изучить законы физики в действии появятся у большего количества школьников из Западного Казахстана.

Справочно: Благотворительный фонд «Халык» создан в 2016 году. На сегодняшний день фондом реализуются более 120 социальных и благотворительных проектов, на реализацию которых направлено более 85 млрд тенге. Учредители Фонда Тимур и Динара Кулибаевы.

#ЗКО #благотворительность #Халық #NNEF

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