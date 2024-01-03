В Японии число жертв землетрясения увеличилось до 57 человек

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По меньшей мере 57 человек погибли в результате мощного землетрясения, обрушившегося на полуостров Ното и прилегающие районы в центральной Японии в первый день Нового года.

Землетрясение магнитудой 7,6 разрушило дома в Сузу и вызвало пожары в городе Вадзима в префектуре Исикава. Но полный размер ущерба остается неизвестным: обломки и разрушенные дороги затрудняют доставку гуманитарной помощи и спасательные операции.

«Ситуация разрушительна, поскольку около 90 процентов домов полностью или почти полностью разрушены», — заявил мэр Сузу Масухиро Идзумия на заседании правительства префектуры.

Землетрясение также привело к травмам и строительным разрушениям в префектурах Ниигата, Тояма, Фукуи и Гифу.

По состоянию на полдень вторника число эвакуированных, в том числе в префектурах Исикава и Ниигата, составило 57 360 человек, сообщил главный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

По данным агентства, новогоднее землетрясение произошло примерно в 30 километрах к востоку-северо-востоку от Вадзимы, его предварительная глубина составила 16 километров и составила максимум 7 баллов по шкале интенсивности.