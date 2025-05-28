Фото: пресс-служба правительства РК

Такие данные были озвучены на республиканском штабе по борьбе с саранчой в Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Как было озвучено ранее, в 2025 году на территории Казахстана прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади 2,1 млн га. Это на 1 млн га меньше по сравнению с прошлым годом. Наибольшее распространение ожидается в Костанайской (650 тыс. га), Актюбинской (512,9 тыс. га) и Западно-Казахстанской (134,5 тыс. га) областях. Во всех регионах ведутся мониторинговые и защитные мероприятия.

«По состоянию на 27 мая обследовано 4,1 млн га земель на предмет выявления мест отрождения саранчи. Общая площадь, заселенная личинками, составляет 1,1 млн га. Из них обработке подлежит 667,8 тыс. га. Фактически обработано 596,3 тыс. га. В Жамбылской области завершены химические обработки против марокканской саранчи, продолжаются мероприятия против итальянского пруса. В Туркестанской области обработки завершаются, всего в регионе обработано 370,6 тыс. га. Проводится зачистка», — доложил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы.

Химическая обработка против стадных саранчовых также ведется в 12 областях - Абайской (4 тыс. га), Акмолинской (6 тыс. га), Актюбинской (51,9 тыс. га), Алматинской (6,3 тыс. га), Атырауской (10,1 тыс. га), Восточно-Казахстанской (1,4 тыс. га), Жетысуской (21,8 тыс. га), Западно-Казахстанской (16,2 тыс. га), Карагандинской (4,5 тыс. га), Костанайской (40,6 тыс. га), Улытауской (1,8 тыс. га) и Кызылординской (13,1 тыс. га) областях. Еще в двух областях – Павлодарской и Северо-Казахстанской – защитные мероприятия против итальянского пруса начнутся по мере выявления площадей, подлежащих к обработке.

Напомним, что для борьбы с стадными саранчовыми из республиканского бюджета выделено 7,1 млрд тенге.

В текущем сезоне будет задействовано 443 единицы специализированной опрыскивающей техники, в том числе 31 судно сверхлегкой авиации, 24 самолета и 49 БПЛА. Для координации работы на местах во всех регионах созданы оперативные штабы под руководством заместителей акимов областей. В целом по республике к обследованиям привлечено около 4 625 человек. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

В 2024 году Министерство сельского хозяйства приобрело 56 агродронов: 7 – для выявления очагов распространения, 49 – для проведения химических обработок.

«В этом сезоне дроны-обследователи уже показали высокую эффективность при обнаружении очагов саранчи в Туркестанской области. Мы их также использовали в Жамбылской, Актюбинской, Костанайской, Кызылординской, Западно-Казахстанской и Улытауской областях», — отметил Ермек Кенжеханулы.

Дроны-опрыскиватели уже активно используются во всех регионах. С их помощью планируется обработать 52,5 тыс. га.

На заседании штаба Серик Жумангарин заслушал регионы, где уже активно проводятся защитные мероприятия. В частности, в Кызылординской области из-за сильного ветра и скопления личинок саранчи в труднодоступных местах для обработок невозможно использовать воздушную технику и требуется больше пестицидов, чем прогнозировалось. Вице-премьер поручил перебросить необходимое количество наземной техники – газогенераторов (ГАРД), способных работать при таких условиях, и обеспечить необходимым дополнительным числом препаратов.