В Жанаарке прошли мероприятия памяти героя Национальной гвардии МВД РК Айбата Аманова

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Айман Аманжолова
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В Жанааркинском районе Улытауской области стартовал трехдневный турнир по боксу в честь чемпиона республиканских соревнований Айбата Аманова, героически погибшего в январских событиях 2022 года

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В церемонии открытия турнира приняли участие родители Айбата, заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе, Халық қаһарманы генерал-майор Кайрат Умбетов, командование регионального командования «Орталық», а также ветераны и представители акимата Жанааркинского района.

В первую очередь генерал Умбетов выразил родителям искренние слова благодарности от имени заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-лейтенанта Еркина Ботаканова.

«Рядовой Айбат Аманов – яркий пример патриотизма и безграничной преданности стране. Руководство государства и командование Национальной гвардии высоко ценят подвиг сыновей нашей Родины, которые в трудную минуту защищали нашу государственность. Спасибо родителям, которые воспитали таких сынов нашего народа! Подвиг Айбата – образец для подражания молодому поколению, поощряющий верность своему государству. Память о наших героях, защищавших мир и целостность казахского народа, навсегда останется в нашей памяти»,– сказал Халық қаһарманы генерал Кайрат Умбетов.

Затем в доме, где жил отважный гвардеец, а также в средней школе имени Акселеу Сейдимбека состоялось открытие мемориальной доски. Отец Мадияра Кайсарова – Оразалы Кайсаров, выступая на мероприятии, поблагодарил руководство Национальной гвардии и сотрудников акимата.

«Айбат Аманов - герой, защищавший независимость нашей страны. Я благодарен за проявление уважение к нашим сыновьям», – сказал отец еще одного отважного гвардейца, погибшего в январских событиях.

В торжественной обстановке перед школьниками и учителями временно исполняющим обязанности акима Жанааркинского района Муратом Ибраевым была открыта памятная доска в честь Айбата Аманова. Участники мероприятия почтили память своего земляка минутой молчания.

Коллектив школы познакомил собравшихся с классом, в котором учился солдат-герой. В результате был подписан меморандум о взаимодействии между школой и Национальной гвардией. В будущем в этом образовательном учреждении будет открыт военно-патриотический класс «Жас Бүркіт».

Напомним, во время массовых беспорядков в январе 2022 года рядовой воинской части 5547 (г. Кызылорда) Мадияр Кайсаров и рядовой воинской части 5514 (г. Талдыкорган) Айбат Аманов в целях спасения своих товарищей приняли удар на себя и героически погибли.

За проявленное мужество и отвагу Указом главы государства военнослужащие были награждены (посмертно) орденом «Айбын» III-степени и приказом заместителя министра внутренних дел – Главнокомандующего Национальной гвардии нагрудным знаком «Ұлттық ұлан қызметінің үздігі». Помимо этого, имена воинов-героев навсегда вписаны в Вечные списки личного состава воинских частей, в которых они служили.

На сегодняшний день в городе Караганда и селе Жанаарка в честь героев на улицах установлены билборды. В школах и колледжах, где учились солдаты – открыты уголки и стенды, описывающие их подвиги. В Жанааркинском историко-краеведческом музее имени С. Сейфуллина организована выставка форменного обмундирования и личных вещей рядового Айбата Аманова. В Кызылординской и Талдыкорганской воинских частях установлены уголки памяти военнослужащих.

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