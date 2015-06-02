В жанре анимации 570 Любовь ДОБРОТА

Шымкентские аниматоры посвятили эту работу 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. Главные персонажи 10-минутной ленты в 3D-формате – дети разных национальностей, которые сообща строят дом дружбы. В нем они будут жить вместе в мире и согласии. Казахская девочка Айсулу, русский мальчик Иван, немец Герман, украинец Микола, турчанка Лейла и их друзья преодолевают много препятствий на пути к своей мечте. Но трудностей они не боятся, ведь у них – общее дело.

В итоге получилась трогательная картина о взаимовыручке, готовности и желании помочь и поддержать друг друга. Режиссер Керимбек Ниязбеков отметил на презентации, что давно мечтал снять такую добрую ленту, в которой на простом примере показаны патриотизм и человечность. Маленькие зрители непременно последуют примеру мультяшных героев, будут стремиться узнать как можно больше о культуре соседей, национальной одежде, традициях и музыкальных инструментах. Ведь художник-постановщик Сабит Серимбетов настолько ярко и красочно изобразил этнические костюмы, что это непременно вдохновит юных зрителей.

Мультфильм создан по заказу областного управления внутренней политики и по делам религии Южно-Казахстанской области. Предполагается, что его покажут по всем местным телевизионным каналам.



