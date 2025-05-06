В ЗКО с начала года от укусов бродячих собак пострадало 376 человек

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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Рост числа бездомных собак и кошек остается одной из острых проблем в регионе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодня в областной базе данных в ЗКО зарегистрированы 25 672 собак и кошек, из которых только 6 390 имеют постоянных владельцев. В прошлом году, по информации управления ветеринарии ЗКО, от бродячих собак пострадал 1 341 западноказахстанец, за 4 месяца этого года – 376 человек, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

На работы по отлову и биостерилизации бродячих собак на текущий год из областного бюджета выделено 73,3 млн тенге, что на 5,1 млн тенге больше, чем в прошлом году.  Согласно статистике, почти половину из отловленных животных приходится умерщвлять на основании обращений жителей. К примеру, за 2024 год прошли биостерилизацию и возвращены в среду обитания 3 885 бродячих собак из 6 925 отловленных.

На территории области функционирует 19 приютов общей вместимостью 180 животных, относящихся к ветеринарным станциям, 1 пункт временного содержания на 75 животных при университете имени Жангир хана и 6 приютов, принадлежащих зоозащитным организациям.

Проект строительства пункта временного содержания животных вместимостью на 350 мест в поселке Круглоозерное  одобрен на заседании Бюджетной инвестиционной комиссии. Сейчас рассматривается возможность выделения средств для подготовки проектно-сметной документации.

 

#ЗКО #пострадавшие #собаки #бродячие

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