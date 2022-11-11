Важнейшая кампания

Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров проверил готовность Северо-Казахстанской области к предстоящим президентским выборам.

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров с инспекционной поездкой посетил территориальные и участковые избирательные комиссии Северо-Казахстанской области, проверив их готовность к проведению внеочередных выборов Президента РК, назначенных на 20 ноября 2022 года.

В частности, он посетил избирательные участки Петропавловска, города Мамлютка и села Воскресеновка Мамлютского района Северо-Казахстанской области. Также глава ЦИК провел встречи с членами территориальных и участковых избирательных комиссий, представителями местных исполнительных органов.

На совещании под председательством Нурлана Абдирова уполномоченными государственными органами и областной территориальной избирательной комиссией было доложено о проводимой в регионе работе по подготовке к выборам.

Председатель ТИК СКО Аскар Сакипкереев сообщил, что в избирательной кампании задейст­вованы 655 избирательных комиссий области, общее число избирательных участков – 428. Общее число включенных в спис­ки избирателей – 385 672.

В настоящее время территориальными избирательными комиссиями проводится работа по регистрации доверенных лиц кандидатов в Президенты РК. Организовано обучение членов избирательных комиссий каскадным методом. С начала избирательной кампании в области проведено 36 семинаров-совещаний с членами избиркомов, в которых приняли участие 3 356 человек.

Ведется информационная работа, приняты необходимые меры по оповещению граждан о дне, времени и местах голосования.

В день выборов на 147 избирательных участках области будет функционировать сервис по проверке регистрации граждан, а на пяти участках Петропавловска организуют работу мобильных ЦОНов.

Первый заместитель акима об­ласти Марат Тасмаганбетов сообщил, что в рамках информирования населения запущен поисковый сервис izbiratel.sko.kz, который доступен на официальных сайтах акиматов районов и Петропавловска, также работает Telegram-бот SailauSkoBot и сall-центры в 13 райо­нах и областном центре. Плюс call-центр круглосуточно действует на базе службы iKOMEK-109.

Обеспечена материально-техническая оснащенность избирательных участков, в том числе они подготовлены для голосования граждан с инвалиднос­тью – в области их около 26 тыс. человек, из них 2 239 требуются особые условия на избирательных участках. Так, для слабовидящих граж­дан на участках установлены тактильные указатели, а также имеются информационные таблицы со шрифтом Брайля. На 626 объектах будут организованы зоны обслуживания для лиц с инвалидностью и других маломобильных граждан, 502 избирательных участка планируется оборудовать специальными кабинами для голосования граждан с нарушением опорно-двигательного аппарата. В день голосования задействуют службы «Инватакси» и социального такси.

Председатель ЦИК акцентировал внимание специалистов управления социальной защиты населения области на необходимости личного обхода всех участков, где будут голосовать лица с инвалидностью, чтобы быть уверенными, что для них обеспечены все необходимые условия. Нурлан Абдиров также обратил внимание членов комиссий на то, что помещения для голосования должны быть равно доступны и удобны для всех участников – избирателей, наблюдателей, доверенных лиц, представителей СМИ.

Также он отметил, что в эту кампанию 100% участковых избиркомов по стране будут обеспечены трафаретами со шрифтом Брайля. В будущем же на подготовку специалистов, знающих шрифт Брайля, необходимо обратить особое внимание, поскольку уже со следующего года выборы будут проходить гораздо чаще, что связано с изменением избирательной системы страны (новые принципы формирования Мажилиса Парламента, областных и районных маслихатов, внедрение императивного мандата, выборность акимов районов, городов областного значения).

Обращаясь к участникам семинара-совещания, Нурлан Абдиров также напомнил, что предстоящие выборы Президента Казахстана должны быть честными, открытыми и прозрачными, пройти в полном соответствии с законодательством.

– Президентская кампания, – подчеркнул председатель ЦИК, – одна из важнейших. В ней участ­вует все население страны, обладающее активным избирательным правом. Проведение этих выборов – главная задача, над которой сейчас работают ЦИК и все избирательные органы.

В рамках поездки Нурлан Абдиров проверил удобство и доступность участков для лиц с инвалидностью. В частности, высоко оценил оборудование одного из участков двуступенчатой системой подъемников для лиц с проблемами опорно-двигательного аппарата.

На другом избирательном участке в связи с не совсем удобным расположением урн для голосования глава ЦИК порекомендовал поставить их таким образом, чтобы обеспечить возможность беспрепятственного наблюдения за ходом голосования доверенными лицами и наблюдателями, представителями средств массовой информации. В свою очередь члены участковых комиссий выразили благодарность и отметили высокое качество и удобство различных журналов для заполнения их членами УИК, которые были разработаны Центризбиркомом.

Во время обхода участков глава ЦИК обратил внимание местных исполнительных органов на обеспечение резервного электропитания помещений, где расположены избирательные участки и их теп­лоснабжение. Также проверил работу онлайн-сервисов, позволяющих избирателям проверить себя в списках и ознакомился с результатами электорального обучения членов избирательных комиссий.

Во второй части программы был проведен тренинг в форме деловой игры на основе кейсовой технологии для территориальных и участковых избирательных комиссий. В работе тренинга приняли участие представители Миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Максимо Хуан Прадес Барсело (Швеция) и Джеральдин Энн Пауэр (Ирландия), которые имеют опыт в наблюдении за выборами в более чем десяти странах по всему миру.

В рамках семинара были проверены практические навыки членов избирательных комиссий по алгоритму действий в день голосования. Председатель ЦИК также напомнил членам избиркомов, что главной задачей при организации процедуры голосования является обеспечение ее прозрачности и открытости.

По итогам проведенных встреч Нурлан Абдиров дал ряд конкретных поручений председателям территориальных и участковых избирательных комиссий.