Свежий выпуск

Важнейшая кампания

Андрей Кратенко

Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров проверил готовность Северо-Казахстанской области к предстоящим президентским выборам.

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров с инспекционной поездкой посетил территориальные и участковые избирательные комиссии Северо-Казахстанской области, проверив их готовность к проведению внеочередных выборов Президента РК, назначенных на 20 ноября 2022 года. 

В частности, он посетил избирательные участки Петропавловска, города Мамлютка и села Воскресеновка Мамлютского района Северо-Казахстанской области. Также глава ЦИК провел встречи с членами территориальных и участковых избирательных комиссий, представителями местных исполнительных органов.

На совещании под председательством Нурлана Абдирова уполномоченными государственными органами и областной территориальной избирательной комиссией было доложено о проводимой в регионе работе по подготовке к выборам.

Председатель ТИК СКО Аскар Сакипкереев сообщил, что в избирательной кампании задейст­вованы 655 избирательных комиссий области, общее число избирательных участков – 428. Общее число включенных в спис­ки избирателей – 385 672.

В настоящее время территориальными избирательными комиссиями проводится работа по регистрации доверенных лиц кандидатов в Президенты РК. Организовано обучение членов избирательных комиссий каскадным методом. С начала избирательной кампании в области проведено 36 семинаров-совещаний с членами избиркомов, в которых приняли участие 3 356 человек.

Ведется информационная работа, приняты необходимые меры по оповещению граждан о дне, времени и местах голосования.

В день выборов на 147 избирательных участках области будет функционировать сервис по проверке регистрации граждан, а на пяти участках Петропавловска организуют работу мобильных ЦОНов.

Первый заместитель акима об­ласти Марат Тасмаганбетов сообщил, что в рамках информирования населения запущен поисковый сервис izbiratel.sko.kz, который доступен на официальных сайтах акиматов районов и Петропавловска, также работает Telegram-бот SailauSkoBot и сall-центры в 13 райо­нах и областном центре. Плюс call-центр круглосуточно действует на базе службы iKOMEK-109.

Обеспечена материально-техническая оснащенность избирательных участков, в том числе они подготовлены для голосования граждан с инвалиднос­тью – в области их около 26 тыс. человек, из них 2 239 требуются особые условия на избирательных участках. Так, для слабовидящих граж­дан на участках установлены тактильные указатели, а также имеются информационные таблицы со шрифтом Брайля. На 626 объектах будут организованы зоны обслуживания для лиц с инвалидностью и других маломобильных граждан, 502 избирательных участка планируется оборудовать специальными кабинами для голосования граждан с нарушением опорно-двигательного аппарата. В день голосования задействуют службы «Инватакси» и социального такси.

Председатель ЦИК акцентировал внимание специалистов управления социальной защиты населения области на необходимости личного обхода всех участков, где будут голосовать лица с инвалидностью, чтобы быть уверенными, что для них обеспечены все необходимые условия. Нурлан Абдиров также обратил внимание членов комиссий на то, что помещения для голосования должны быть равно доступны и удобны для всех участников – избирателей, наблюдателей, доверенных лиц, представителей СМИ.

Также он отметил, что в эту кампанию 100% участковых избиркомов по стране будут обеспечены трафаретами со шрифтом Брайля. В будущем же на подготовку специалистов, знающих шрифт Брайля, необходимо обратить особое внимание, поскольку уже со следующего года выборы будут проходить гораздо чаще, что связано с изменением избирательной системы страны (новые принципы формирования Мажилиса Парламента, областных и районных маслихатов, внедрение императивного мандата, выборность акимов районов, городов областного значения).

Обращаясь к участникам семинара-совещания, Нурлан Абдиров также напомнил, что предстоящие выборы Президента Казахстана должны быть честными, открытыми и прозрачными, пройти в полном соответствии с законодательством.

– Президентская кампания, – подчеркнул председатель ЦИК, – одна из важнейших. В ней участ­вует все население страны, обладающее активным избирательным правом. Проведение этих выборов – главная задача, над которой сейчас работают ЦИК и все избирательные органы.

В рамках поездки Нурлан Абдиров проверил удобство и доступность участков для лиц с инвалидностью. В частности, высоко оценил оборудование одного из участков двуступенчатой системой подъемников для лиц с проблемами опорно-двигательного аппарата.

На другом избирательном участке в связи с не совсем удобным расположением урн для голосования глава ЦИК порекомендовал поставить их таким образом, чтобы обеспечить возможность беспрепятственного наблюдения за ходом голосования доверенными лицами и наблюдателями, представителями средств массовой информации. В свою очередь члены участковых комиссий выразили благодарность и отметили высокое качество и удобство различных журналов для заполнения их членами УИК, которые были разработаны Центризбиркомом.

Во время обхода участков глава ЦИК обратил внимание местных исполнительных органов на обеспечение резервного электропитания помещений, где расположены избирательные участки и их теп­лоснабжение. Также проверил работу онлайн-сервисов, позволяющих избирателям проверить себя в списках и ознакомился с результатами электорального обучения членов избирательных комиссий. 

Во второй части программы был проведен тренинг в форме деловой игры на основе кейсовой технологии для территориальных и участковых избирательных комиссий. В работе тренинга приняли участие представители Миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Максимо Хуан Прадес Барсело (Швеция) и Джеральдин Энн Пауэр (Ирландия), которые имеют опыт в наблюдении за выборами в более чем десяти странах по всему миру.

В рамках семинара были проверены практические навыки членов избирательных комиссий по алгоритму действий в день голосования. Председатель ЦИК также напомнил членам избиркомов, что главной задачей при организации процедуры голосования является обеспечение ее прозрачности и открытости.

По итогам проведенных встреч Нурлан Абдиров дал ряд конкретных поручений председателям территориальных и участковых избирательных комиссий.

Популярное

Все
Житель Талгара Куаныш Мухамеджанов изготавливает из вторсырья необычные арт-скульптуры и открыл в родном городе музей
За кулисами театра - как создается музыка?
Грамотный билборд с рекламным текстом на государственном языке – большая редкость в Алматы
В Павлодаре потеряли документацию на внутриквартальные сети нового жилого микрорайона.
Достижения Ботая не померкли
Разобрались с Черногорией
Важно понимать друг друга
Испанки слишком опытны
Погружение в эпоху
​​​​​​​Разные культуры под одним шаныраком
Место встреч и разлук
​​​​​​​Стрела улетает в небо
​​​​​​​Лидер прежний
​​​​​​​Четверо в финале
​​​​​​​Поезд жизни
Слово сближает
​​​​​​​Искусство по-научному
​​​​​​​Стандарты – это важно
​​​​​​​Будущее определяет настоящее
​​​​​​​Стать ближе
Новый праздник появился в Казахстане
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
В Правительстве прошло совещание по социальному предпринимательству
Джип столкнулся с грузовиком в Жаркенте: есть погибший
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
В Казахстане начнут проверять законность выдачи лицензий на геологоразведку
Полное лунное затмение ожидается 8 ноября
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Свежий выпуск
Умеренный протекционизм
Свежий выпуск
Прошла жеребьевка
Свежий выпуск
Показатели демократии
Свежий выпуск
Стратегия для села

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]