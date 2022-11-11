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Важно понимать друг друга

Жанар Мыктыбаева, область Жетысу

Фархат и Алексей не знакомы друг с другом, но их объединяет отличное знание казахского языка.

В республике с каждым годом становится все больше людей, владеющих казахским языком. Знание государственного языка открывает перед ними новые возможности для профессионального роста, придает уверенность в зав­трашнем дне. Многие посещают специальные подготовительные курсы казахского языка, учат его самостоятельно. В этом плане повезло тем, кто вырос в поли­язычной среде, где жители всегда свободно разговаривали как на казахском, так и русском языках. Эти знания они успешно применяют в своей жизни. Примером служат бизнесмен Фархат Абузяров из села Лепсинск и военнослужащий Алексей Кудрин из аула Камыскала Алакольского района.

Мы приехали в село Лепсинск для знакомства с производством меда и косметики. Зашли в уютный красивый и чистый цех, где нас встретил директор завода Фархат Абузяров. Начав беседу на русском языке, он плавно перешел на казахский, на котором интересно и содержательно рассказал о своем деле. Мы, конечно, поинтересовались у него, откуда такое прекрасное знание государственного языка.

– Казахский язык знаю с детства. Вырос в ауле, где все говорили на нем. Мой отец считал, что ребенок сначала должен научиться разговаривать на родном языке, а уже потом на других. Этому мы сегодня учим и своих детей. С первых дней жизни разговариваем с ними на татарском и казахском языках. Мультфильмы они смот­рят только на канале «Балапан». Там и передачи хорошие, помогающие детям изучать государственный язык. В семье и на работе не замечаю, как перехожу с одного языка на другой. К нам на предприятие часто приезжают аксакалы, и им очень приятно, когда здороваешься и поддерживаешь беседу на казахском языке. Многие зарубежные гости, проявляя большой интерес к нашему делу, стараются приветствовать нас на казахском языке, выучить пару фраз. В такие минуты мы не только гордимся родной землей, ее прекрасной природой, где смогли наладить уникальное производство, но и языком нашей Родины, – подчеркнул Фархат Абузяров.

– Мы с детьми, родителями, среди родных, близких и друзей всегда свободно общаемся на родном, казахском и русском языках. Для нас в этом нет ничего необычного. Нам очень повезло родиться, жить и работать в Лепсинске, где всех объединяет казахский язык, – поддержала супруга бизнесмена Зарина Абузярова.

Они считают, что все казахстанцы должны знать казахский язык. Это не просто необходимость, требование времени, а долг каждого гражданина страны. Особенно важно знать его молодежи.

В благоприятной для изучения государственного языка среде вырос и наш следующий герой Алексей Кудрин. Он служит в одной из воинских частей города Ушарала. Русский парень свободно говорит на казахском языке. Он так же, как и наши предыдущие собеседники, вырос в сельской местности, где жители свободно общаются на двух языках.

– Конечно, очень радует, что в Казах­стане растет число молодых людей некоренной национальности, свободно владеющих государственным языком. В моем окружении таких ребят тоже много. У нас служат люди из разных регионов, и многие свободно разговаривают на казахском языке. Хотя я и окончил школу с русским языком обучения, но отлично говорю по-казахски. В этом большую роль сыграли семья и окружение. Мы выросли в ауле среди русских и казахов, поэтому для нас нет ничего особенного в том, что можем говорить друг с другом на любом из этих языков. Бегая по деревенским улицам, часто заходили домой к друзьям, которые жили с бабушками и дедушками. С ними обязательно здоровались на их родном языке, старались спросить о здоровье, просто о чем-то попросить. Причем это было обоюдно – ребята-казахи свободно говорили на русском языке. Может, у нас и был акцент, не знаю. Никто на это не обращал внимание. Главное – мы понимали друг друга, общались свободно. Все это и повлияло, так или иначе, на мое знание языка. Если честно, в этом никто из нас не видел ничего особенного, и воспринималось все как само собой разумеющееся, – подчеркнул молодой человек.

Слушая Алексея Кудрина, Фархада и Зарину Абузяровых, невольно понимаешь, что такие люди – настоящие патриоты своей страны, не на словах, а на деле показывающие любовь к родной земле, к ее основам, где одно из важных мест занимает государственный язык. В стране, где в мире и согласии живут представители разных национальностей, нет ничего проще, чем выучить казахский язык. Главное – нужно желание. И я думаю, так и должно быть, ведь в первую очередь судьба языка зависит от воспитания в семье. Родители должны объ­яснять детям значение государственного языка, прививать любовь и уважение к нему, чтобы у них появилось желание изучать его.

К знанию государственного языка должны стремиться все казахстанцы, особенно молодое поколение, помня о том, что это окно возможностей в новый мир, настоящий мост дружбы между людьми самых разных национальностей. Изучать казахский язык – значит связывать свое будущее с жизнью родной страны.

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