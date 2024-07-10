Важность и перспективность акселератора проектного офиса отметил глава Сената

Фото: пресс-служба Сената

Акселератор по Целям устойчивого развития ООН в рамках совместной работы Общественного Проектного офиса Сената, Maqsut Narikbayev University и акимата Акмолинской области представил промежуточные результаты своей работы. Участие в обсуждении экспертных исследований принял спикер палаты Маулен Ашимбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Открывая работу встречи, Маулен Ашимбаев отметил, что на саммите ООН по Целям в области устойчивого развития президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что принципы ЦУР являются основой национальных стратегий и программ Казахстана. Именно поэтому вопросам достижения ЦУР уделяется столь пристальное внимание. По поручению главы государства в 2023 году была создана парламентская Комиссия по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития. На содействие достижению Целей устойчивого развития направлена и работа акселератора.

Основная задача акселератора - выработка новых подходов в достижении Целей устойчивого развития, с привлечением заинтересованных сторон, включая представителей госструктур, научного и экспертного сообществ. Представители команд экспертов и их кураторы-сенаторы, исходя из полученных результатов по итогам двух месяцев, представили карту рисков и концептуальные предложения по различным сферам, включая здравоохранение, образование, вопросы экономического роста, устойчивого развития городов и другие.

«Президент нашей страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет большое внимание достижению целей устойчивого развития и определил это направление в качестве национального приоритета. В этой связи Парламент Казахстана активно подключился к деятельности по достижению ЦУР. В этой работе задействован и Проектный офис Сената. Сегодня мы обсудили промежуточные итоги деятельности этой площадки, и уже виден значительный прогресс. За это время специально созданные команды по различным направлениям ЦУР проделали большую работу, взаимодействуя с экспертами и профильными специалистами. Сегодняшняя встреча подтвердила, что Акселератор Проектного офиса является важной и перспективной площадкой», – сказал спикер Сената в своем выступлении.

Участники заседания также отметили, что ключевая цель акселератора – выявить потенциальные зоны совершенствования законодательства и барьеры, препятствующие достижению Целей устойчивого развития. Эти инициативы будут использованы в работе Сената.