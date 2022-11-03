​​​​​​​Вдохновленный степными просторами

Интересные самобытные работы представлены в картинной галерее села Бодене Индерского района Атырауской области. Их автор – Тлек Халин.

Талант живописца высоко ценят коллеги – профессиональные художники, которые говорят: «Его картины тонко передают атмосферу родного аула, смотришь – и словно чувствуешь запах полыни и парного молока».

Тлек Халин – член Союза художников Казахстана, автор более ста картин. Шесть лет назад он открыл собственную картинную галерею в селе Бодене Индерского района. Там выставлено порядка 70 произведений разных жанров.

Два года он дистанционно учился в Московском институте искусств и одновременно преподавал изобразительное искусство в сельской школе. Произведения Тлека Халина, вдохновленные красотой степных просторов, знают в Турции, Италии, Германии, они обрели международное признание.

Художнику сейчас 70 лет, и он не оставляет свои кисти и краски.

– Я за то, чтобы называть нашу сельскую местность «великими просторами». Именно это меня и вдохновляет – дух степи. У меня нет своей мас­терской. Я всегда работал в домашних условиях. Радует, что мои картины нравятся людям, – говорит Тлек Халин.

Он вспоминает, что рос мечтательным мальчиком, любил глядеть сквозь открытый түндік юрты на мириады звезд, облака, плывущие по небу, и переносился в свой воображае­мый мир.

– А потом мне в руки попала бог весть как оказавшаяся в нашем доме толстая книга с репродукциями известных русских художников. Часами я рассматривал их, пытаясь понять, как это сделано. Отсюда, наверное, и зародились интерес и желание заняться жи­вописью, – вспоминает Тлек-ага.

– Образы сами собой возникают в моей душе, созревают, «доходят», и только потом я берусь за эскиз. Это могут быть виды природы, родного аула или исторические события, – продолжает художник.

Его произведения порой многоплановые, несут большую смысловую нагрузку. К примеру, картина «Жерұйық». В нижней части посреди зеленой травы, полевых цветов изображен прилегший отдохнуть сайгак. В правой части, на валуне, нарисован степной орел, зорким взглядом окидывающий окрестности, дышащие тишиной и спокойствием. Но эта идиллия хрупка и недолговечна: в верхней части картины мы видим ряды современной техники, густой сизый дым. Прочь от этого чада несутся по степи косяки сайгаков. А в центре полотна в прозрачной сфере видны наши предки с кобызом, домброй, асатаяком в руках, они словно обращаются к грядущим поколениям с мольбой сохранить неброскую красоту нашей природы…

Художник мечтает, чтобы село Бодене стало известным во всем мире. Для этого он хочет официально зарегистрировать свою галерею, создать хранилище для работ. Сельчане его поддерживают. Ведь картины мастера, с детства увлекающегося рисованием, занимают особое место в их сердцах.

Отметим, что Тлек Халин обладает и поэтическим даром. Издано пять сборников его стихотворений, также получивших высокую оценку специалистов и читателей.