Великобритания создала международный фонд по изменению климата в Центральной Азии

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с делегацией из Великобритании во главе с послом Соединенного Королевства в РК Кэти Лич, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство

Фото: министерство водных ресурсов

Стороны обсудили сотрудничество в целях развития водной отрасли Казахстана.

– Г-жа посол сообщила, что правительство Великобритании впервые создало международный фонд, занимающийся вопросами изменения климата в Центральной Азии. В рамках фонда Соединенное королевство будет оказывать поддержку пяти государствам региона в вопросе борьбы с негативными последствиями изменения климата. Также британская сторона готова сотрудничать с Международным фондом спасения Арала, – говорится в сообщении.

При этом Кэти Лич отметила, что Великобритания намерена взаимодействовать с Казахстаном не только в рамках регионального, но и двухстороннего сотрудничества.

Нуржан Нуржигитов, в свою очередь, обозначил три приоритетных направления двустороннего сотрудничества. Это работа с Научно-исследовательским институтом изучения Каспия, обмен опытом и привлечение экспертов из Соединенного Королевства, а также послевузовское образование для студентов технических специальностей и кадров в сфере водной дипломатии.

Г-жа посол сообщила, что британская сторона готова заняться подготовкой магистров и докторов философии в рамках образовательной программы «Болашақ». Также Кэти Лич предложила рассмотреть возможность запуска совместных программ двудипломного образования.

Кроме того, представители британской делегации выразили готовность пригласить в Казахстан экспертов мирового уровня в областях гидрогеологии, ирригации, изучения ледников и др.

Также на встрече зашла речь о внедрении технологий очистки сточных вод. По словам Кэти Лич, британские компании, занимающиеся этим вопросом, хотят работать в Казахстане. Причем одна из них успешно реализует проект в Шымкенте, по результатам которого удалось снизить расходы воды на 25%.