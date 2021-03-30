Великое наследие Казангапа

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Раушан Шулембаева
фото Ю.Беккера

Легендарный инструмент Казангапа Тлепбергенулы (1854–1921) хранится в Музее народных музыкальных инструментов им. Ыхласа.

– Ранее домбра Казангапа хранилась у известного домбриста Садуакаса Балмагамбетова. Родственники знаменитого кюйши доверили ему инструмент, потому что он посвятил свою жизнь пропаганде музыкального наследия Казангапа, – пояснила старший научный сотрудник музея Нурлы Ибадуллина. – За мастерство при исполнении его кюев Садуакаса Балмагамбетова прозвали «живым Казангапом». В 2009 году жена Садуакаса Батима Балмагамбетова и кюйши Мурат Абугазы передали исторический инструмент в наш музей.

Жизнь и творчество знаменитого кюйши исследовал академик Ахмет Жубанов. Он писал, что Казангап был известен как виртуозный домбрист, который основал свою технику исполнения. По словам Жубанова, кюйши придавал особое значение игре левой рукой, много и долго изучал такую технику.

Казангап действительно умел играть на домбре и правой, и левой рукой. И в итоге основал самостоятельную композиторско-исполнительскую традицию в уже существовавшей западноказахстанской домбровой традиции. Одной из заслуг кюйши Нурлы Ибадуллина назвала его своеобразную технику исполнения, благодаря которой он смог объединить несколько видов ударных техник и создать коллекцию из 62 кюев «Ақжелең». У каждого из них – есть своя история, техника удара. Более того, Казангап, которого прозвали күйдің пірі (отцом кюя), написал «Кюй басы Ақжелең» как обобщенное произведение всех 62 композиций и каждое свое выступление начинал с этого сочинения.

В репертуаре Казангапа особое место занимали лирические произ­ведения, посвященные девушке по имени Балжан. Нурлы Ибадуллина рассказала, что Казангап познакомился с Балжан во время поездки к каракалпакам. Молодые решили соединить судьбы, но из-за бедности Казангап не смог приехать за невестой в оговоренное время. Много времени спустя Казангап вновь встретился с уже замужней Балжан, и она сказала: «Я прождала два оговоренных нами срока. Но вы не приехали, поэтому между нами не должно быть обид, так сложилась судьба. Теперь вы можете всю оставшуюся жизнь посвящать свои мелодии нашей несостоявшейся любви».

Казангап так и сделал. Чистота, искренность сердца и красота Балжан вдохновили его на такие кюи, как «18 жасар Балжан қыз», «Ұлықсат берші Балжан қыз» и «Балжан әйел». Есть и другие композиции-посвящения, например, учителю Орынбаю – «Орынбай Ақжелең». А кюй «Көкіл» он посвятил преждевременно скончавшейся дочери.

Отдельное место в наследии Казангапа занимают произведения, где он повествует о трагедии народа. В «Жұртта қалған», «Шырылдатпа», «Қос қыран» кюйши воспевает мужество батыров Ерназара и Бекета, выступавших против колониальной политики. Его кюи «Окоп», «Қош бол, балам» с болью рассказывают о народном восстании против царского указа 1916 года, о привлечении на тыловые работы в прифронтовых районах.

Казангап Тлепбергенулы родился в 1854 году в местности Куланды, что на западном берегу Аральского моря. Он с детства увлекался музыкой, и его отец Тлепберген сам изготовил сыну домбру из дерева джида.

Позже, получив благословение родителей, Казангап объездил многие регионы, где встречался с мастерами домбры: в Донызтау-Акколка – Торешем, в Бескала – Орынбаем и Курманиязом, в Оренбурге – Усеном-торе и Аймагамбетом (Каратосом). Бывал в Аральском регионе, на Устюрте, Мангышлаке, в Актобе, Иргизе, Костанае, Троицке, Оренбурге. И везде он стремился совершенствовать свое мастерство новым опытом.

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