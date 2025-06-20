Работы известных казахстанских мастеров Андрея Ноды, Бахыта Бапишева, Марата Бекеева и Эдуарда Казаряна представлены в галерее искусств Has Sanat
По словам директора и основателя галереи Жаннат Енсебаевой, в экспозиции «Триумф жизни» собраны работы различных направлений – от живописного реализма, импрессионизма и авангарда до сюрреализма, новой рельефной живописи и этносимволизма. Четыре больших мастера, каждый со своим взглядом на мир, предлагают ценителям искусства увлекательное путешествие во Вселенную, наполненную символами и смыслами.
Эдуард Казарян – мастер, которому подвластно все: от камерной и монументальной скульптуры до графики и живописи. Он является автором многочисленных архитектурно-художественных проектов и парковых композиций. Основные материалы, с которыми он работает, – бронза, керамика и сталь.
С начала 1990-х годов Эдуард Казарян представляет современное казахстанское искусство на международной арене – во Франции, Германии, Бельгии и США. Его знаменитая композиция «Горный страж» украшает теперь фасад Посольства Казахстана в Париже. Он автор крупных художественных проектов, таких как «Другая реальность» (1993), «Ощущение времени» (1997), «Встреча с Бронзовым Веком» (1997), «Праздник Черепахи» (2001).
Одной из центральных тем в творчестве Казаряна является осмысление Вселенной, человека, семьи и неразрывной связи всего живого. Мастерское владение металлургической техникой позволяет Казаряну самостоятельно осуществлять полный цикл литья сложных композиций. Помимо бронзы он активно работает с керамикой, создает гобелены, графические и живописные произведения. Его творческий архив насчитывает свыше тысячи работ – от монументальных колонн и керамических панно до утонченных камерных композиций. Представленные в галерее Has Sanat графические и живописные работы не менее выразительны: они завораживают ритмом, глубиной цвета и символизмом, раскрывающимся постепенно – словно древние амфоры или наскальные письмена. В названиях его произведений простые, но вечные темы: «Мать и дитя», «Дом и его душа», «Люди и птицы». Как обратили внимание посетители выставки, армянские мотивы в его работах сочетаются с казахстанским мировосприятием. Это подтверждает и сам Мастер, который считает, что родина художника там, где его мастерская, подчеркивая тем самым значение свободы творчества.
Второй участник выставки Андрей Нода – один из наиболее активных представителей казахстанского современного искусства. За более чем тридцать лет творческой деятельности он создал тысячи произведений в живописи, скульптуре, графике, фотографии, керамике и contemporary art. Нода принял участие в более 200 групповых выставках и провел свыше 30 персональных. Он также публиковал стихи и участвовал в литературных семинарах.
Вот как характеризует его творчество искусствовед Екатерина Резникова: «В его искусстве главным формообразующим и направляющим началом является собственный авторский метод, в основе которого импровизационный стиль письма. В картинах, напоминающих по стилистике детский рисунок, разворачиваются нешуточные страсти, раскрываются неподдельные чувства, выплескиваются до предела накаленные эмоции. Цвет становится главным инструментом для понимания природы взаимодействия между мужчиной и женщиной, анализа сложной гаммы человеческих чувств, постижения законов бытия».
Его работы демонстрировались на международных форумах, включая ArtExpo New York International, AFA Rosemalen и Art Manage Moscow, представляя Казахстан на мировой арт-сцене.
Не менее известен зарубежным ценителям искусства Марат Бекеев. Его произведения находятся в фондах Государственного музея искусств им. А. Кастеева, Музея современного искусства в Астане, а также в частных коллекциях за рубежом. Творчество этого мастера, как отмечают многие искусствоведы, носит вневременной и даже притчевый характер. Живопись является главным направлением для Марата Бекеева. Большое влияние на него оказало творчество таких гигантов, как Руфино Тамайо, Пабло Пикассо, Ханс Хартунг, Пьер Сулаж, Освальдо Гуаясамин.
Интерес посетителей выставки вызвали работы «Молитва», «Небо на Земле», «Игра сна», «Музыка» и другие.
– Марат работает на холсте традиционными средствами, дистанцируется от формального contemporary art, но признает значимость его развития, – поясняет Жаннат Енсебаева.
Его картины выставлялись на аукционах Christie’s и Sotheby’s, а группы Guns N’ Roses и «Адаптация» использовали его картины в оформлении своих альбомов.
Замыкает «великолепную четверку» мастеров Бахыт Бапишев. К сожалению, мастера уже нет с нами, но его работы продолжают вызывать неподдельный интерес как в профессиональной среде, так и среди любителей живописи.
Бапишев первым в Казахстане разработал живописное направление, соединяющее эстетику шаманизма и мистику наскальной живописи. Его знаменитая работа «Символ плодородия», однажды непонятая и отвергнутая, впоследствии принесла ему международное признание.
Он создал собственную мифологию, где камни, растения и животные существуют, ломая привычные границы между живым и мертвым.
Эдуард Казарян, Андрей Нода, Марат Бекеев, Бахыт Бапишев – яркие представители отечественного изобразительного искусства. Их творчество, бесспорно, оказывает значительное влияние на развитие современной казахстанской живописи.