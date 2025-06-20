фото Игоря Бургандинова

По словам директора и основателя галереи Жаннат Енсебаевой, в экспозиции «Триумф жизни» собраны работы различных направлений – от живописного реализма, импрессионизма и авангарда до сюрреализма, новой рельефной живописи и этносимволизма. Четыре больших мастера, каждый со своим взглядом на мир, предлагают ценителям искусства увлекательное путешествие во Вселенную, наполненную символами и смыслами.

Эдуард Казарян – мастер, которому подвластно все: от камерной и монументальной скульптуры до графики и живописи. Он является автором многочисленных архитектурно-художественных проектов и парковых композиций. Основные материалы, с которыми он работает, – бронза, керамика и сталь.

С начала 1990-х годов Эдуард Казарян представляет современное казахстанское искусство на международной арене – во Франции, Германии, Бельгии и США. Его знаменитая композиция «Горный страж» украшает теперь фасад Посольства Казахстана в Париже. Он автор крупных художественных проектов, таких как «Другая реальность» (1993), «Ощущение времени» (1997), «Встреча с Бронзовым Веком» (1997), «Праздник Черепахи» (2001).

Одной из центральных тем в творчестве Казаряна является осмысление Вселенной, человека, семьи и неразрывной связи всего живого. Мастерское владение металлургической техникой позволяет Казаряну самостоятельно осуществлять полный цикл литья сложных композиций. Помимо бронзы он активно работает с керамикой, создает гобелены, графичес­кие и живописные произведения. Его творческий архив насчитывает свыше тысячи работ – от монументальных колонн и керамичес­ких панно до утонченных камерных композиций. Представленные в галерее Has Sanat графические и живопис­ные работы не менее выразительны: они завораживают ритмом, глубиной цвета и символизмом, раскрывающимся постепенно – словно древние амфоры или наскальные письмена. В названиях его произведений простые, но вечные темы: «Мать и дитя», «Дом и его душа», «Люди и птицы». Как обратили внимание посетители выставки, армянские мотивы в его работах сочетаются с казахстанским мировосприятием. Это подтверждает и сам Мастер, который считает, что родина художника там, где его мастерская, подчеркивая тем самым значение свободы творчества.

Второй участник выставки Андрей Нода – один из наиболее активных представителей казахстанского современного искусства. За более чем тридцать лет творческой деятельности он создал тысячи произведений в живописи, скульп­туре, графике, фотографии, керамике и contemporary art. Нода принял участие в более 200 групповых выставках и провел свыше 30 персональных. Он также публиковал стихи и участвовал в литературных семинарах.

Вот как характеризует его творчество искусствовед Екатерина Резникова: «В его искусстве главным формообразующим и направляющим началом является собственный авторский метод, в основе которого импровизационный стиль письма. В картинах, напоминающих по стилис­тике детский рисунок, разворачиваются нешуточные страсти, раскрываются неподдельные чувства, выплескиваются до предела накаленные эмоции. Цвет становится главным инструментом для понимания природы взаимодействия между мужчиной и женщиной, анализа сложной гаммы человеческих чувств, постижения законов бытия».

Его работы демонстрировались на международных форумах, включая ArtExpo New York International, AFA Rosemalen и Art Manage Moscow, представляя Казахстан на мировой арт-сцене.

Не менее известен зарубежным ценителям искусства Марат Бекеев. Его произведения находятся в фондах Государственного музея искусств им. А. Кас­теева, Музея современного искусства в Астане, а также в частных коллекциях за рубежом. Творчество этого мастера, как отмечают многие искусствоведы, носит вневременной и даже притчевый характер. Живопись является главным направлением для Марата Бекеева. Большое влияние на него оказало творчество таких гигантов, как Руфино Тамайо, Паб­ло Пикассо, Ханс Хартунг, Пьер Сулаж, Освальдо Гуаясамин.

Интерес посетителей выставки вызвали работы «Молитва», «Небо на Земле», «Игра сна», «Музыка» и другие.

– Марат работает на холсте традиционными средствами, дистанцируется от формального contemporary art, но признает значимость его развития, – поясняет Жаннат Енсебаева.

Его картины выставлялись на аукционах Christie’s и Sotheby’s, а группы Guns N’ Roses и «Адаптация» использовали его картины в оформлении своих альбомов.

Замыкает «великолепную четверку» мастеров Бахыт Бапишев. К сожалению, мастера уже нет с нами, но его работы продолжают вызывать неподдельный интерес как в профессиональной среде, так и среди любителей живописи.

Бапишев первым в Казахстане разработал живописное направление, соединяющее эстетику шаманизма и мистику наскальной живописи. Его знаменитая работа «Символ плодородия», однажды непонятая и отвергнутая, впоследствии принесла ему международное признание.

Он создал собственную мифологию, где камни, растения и животные существуют, ломая привычные границы между живым и мертвым.

Эдуард Казарян, Андрей Нода, Марат Бекеев, Бахыт Бапишев – яркие представители отечественного изобразительного искусства. Их творчество, бесспорно, оказывает значительное влияние на развитие современной казахстанской живописи.