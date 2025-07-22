Так, в минувшую пятницу в столице «Астана» принимала туркестанский «Туран» и разгромила его со счетом 7:0. Четыре мяча забили легионеры, дублем отметился Нурали Жаксылык, и еще один гол с пенальти на счету Рамазана Каримова.

В субботу неожиданный результат (1:1) был зафиксирован в Алматы, где действующий чемпион страны «Кайрат» не смог одолеть кызылординский «Кайсар» (в составе которого, напомним, выступают только казахстанцы). В этот день прошли еще две игры: в Семее «Елимай» уступил столичному «Женису» со счетом 1:2 (причем голы гости забили на 90-й и 93-й минутах), а кокшетауский «Окжетпес» добился победы над жезказганским «Улытау» – 1:0.

В воскресный день в Петропавловске «Кызылжар» принимал идущего на последнем месте в чемпионате «Атырау». Клуб с запада страны смог добиться победы со счетом 1:0 (причем у атыраусцев это лишь второй выигрыш в сезоне).

В Талдыкоргане местный «Жетысу» обыграл шымкентский «Ордабасы» со счетом 1:0. Неожиданность здесь состоит в том, что гости имели немало возможностей забить мячи, но вновь показали: с нападением у «Ордабасы» большие проблемы. Недавно все видели это в Лиге конференций УЕФА, где команда уступила «Торпедо» (Грузия).

Самый же захватывающий поединок, несмотря на счет 0:0, прошел в Актобе, где местная команда принимала костанайский «Тобол». Была продемонстрирована игра очень высокого качества. Соперники не жалели друг друга, бились на встречных курсах, не было затянутости в комбинациях и движениях игроков. Переполненные трибуны были в восторге! И можно лишь пожелать, чтобы все наши команды играли с таким спортивным азартом.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА