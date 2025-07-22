Великолепный поединок в Актобе

Футбол
395
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Последние результаты футбольных поединков национального первенства среди команд Премь­ер-лиги запомнятся и специалис­там, и болельщикам.

фото Юрия Беккера

Так, в минувшую пятницу в столице «Астана» принимала туркестанский «Туран» и разгромила его со счетом 7:0. Четыре мяча забили легионеры, дублем отметился Нурали Жаксылык, и еще один гол с пенальти на счету Рамазана Каримова.

В субботу неожиданный результат (1:1) был зафиксирован в Алматы, где действующий чемпион страны «Кайрат» не смог одолеть кызылординский «Кайсар» (в составе которого, напомним, выступают только казахстанцы). В этот день прошли еще две игры: в Семее «Елимай» уступил столичному «Женису» со счетом 1:2 (причем голы гости забили на 90-й и 93-й минутах), а кокшетауский «Окжетпес» добился победы над жезказганским «Улытау» – 1:0.

В воскресный день в Петропавловске «Кызылжар» принимал идущего на последнем месте в чемпионате «Атырау». Клуб с запада страны смог добиться победы со счетом 1:0 (причем у атыраусцев это лишь второй выигрыш в сезоне).

В Талдыкоргане местный «Жетысу» обыграл шымкентский «Ордабасы» со счетом 1:0. Неожиданность здесь состоит в том, что гости имели немало возможностей забить мячи, но вновь показали: с нападением у «Ордабасы» большие проблемы. Недавно все видели это в Лиге конференций УЕФА, где команда уступила «Торпедо» (Грузия).

Самый же захватывающий поединок, несмотря на счет 0:0, прошел в Актобе, где местная команда принимала костанайский «Тобол». Была продемонстрирована игра очень высокого качества. Соперники не жалели друг друга, бились на встречных курсах, не было затянутости в комбинациях и движениях игроков. Переполненные трибуны были в восторге! И можно лишь пожелать, чтобы все наши команды играли с таким спортивным азартом.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

М Команда М П Н П М О
1 «Астана» 18 12 4 2 41-16 40
2 «Кайрат» 17 11 4 2 35-13 37
3 «Тобол» 16 10 5 1 29-13 35
4 «Актобе» 16 10 3 4 26-12 33
5 «Окжетпес» 17 8 3 6 25-24 27
6 «Елимай» 17 7 4 6 22-18 25
7 «Женис» 17 5 8 4 20-16 23
8 «Ордабасы» 16 6 5 5 15-13 23
9 «Кызылжар» 17 4 7 6 19-22 19
10 «Жетысу» 17 3 7 7 14-25 16
11 «Кайсар» 17 2 8 7 17-30 14
12 «Улытау» 17 3 4 10 10-24 13
13 «Туран» 17 3 2 12 13-33 11
14 «Атырау» 18 2 2 14 10-37 8

 

#Спорт #футбол

Популярное

Все
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Первые медали Универсиады-2025
Великая река, соединяющая народы и культуры
Великолепный поединок в Актобе
Армия – не только школа мужества
Металлургам вручили награды
Приоритеты развития информационной сферы
Перспективы водных видов
Алматы ждет юных теннисистов
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 июля 2025 года № 73-НП
С применением высокоточной инженерии
Новые рекорды от Александра Бублика
Успешный дебют
Во благо фискальной устойчивости экономики
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 июля 2025 года № 74-НП
Закон Республики Казахстан О ратификации Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой
Легенды Турана
ЖКХ: новые подходы улучшат ситуацию
Продолжаются встречи сенаторов с избирателями
База для повышения качества жизни
В Караганде подорожает проезд в автобусе
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Первая газовая турбина доставлена на стройплощадку в Туркестанской области
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Создание самостоятельных кассационных судов: на чем сосредоточится Верховный суд?
Износ оказался отнюдь не критичным
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Больше квадратура – выше тариф
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Атырау свекла слаще
При пожаре в доме престарелых в США погибли девять человек
Почти 70 процентов автомобилей в Казахстане — старше 10 лет
Дотянуться до мишленовской звезды: девушка из Казахстана о стажировке в лучших ресторанах Франции
ШОС: подчеркнута приверженность развитию диалога
В Казахстане зафиксирован рекордный рост ВВП – 6,2%
История Бейбарыса поразила зрителей
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон Республики Казахстан
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Распоряжение Главы государства о назначении
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Назначен директор новой Службы КНБ
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Дожди с градом обрушатся на Казахстан

Читайте также

Сборная Казахстана по пляжному футболу примет участие в Евр…
«Кайрат» сотворил сенсацию в Лиге Чемпионов
На финишной прямой
«Ордабасы» вырвал победу у лидера чемпионата

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]