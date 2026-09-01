Рывок «Ордабасы» и осечки фаворитов

Футбол
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Матчи 24-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу заметно обострили борьбу как на самой вершине турнирной таблицы, так и в споре за призовую тройку.

фото ФК «Актобе»

Шымкентский «Ордабасы» сделал очередной шаг к золотым медалям, уверенно победив на родной арене петропавловский «Кызылжар» – 3:0. В составе южан тон задавали легионеры: уже на 9-й минуте счет ударом головой открыл бразильский нападающий Леонардо Натель, во втором тайме преимущество закрепил ганский полузащитник Давид Абагна, а точку на 76-й минуте поставил еще один представитель Бразилии Эвертон Маседо. Набрав 55 очков, подопечные Андрея Мартина оторвались от идущего вторым «Кайрата» на семь пунктов, хотя у алматинцев остаются две игры в запасе из-за еврокубковых баталий. Отметим, что свой матч 24-го тура кайратовцы провели вчера вечером: из-за плотного еврокубкового графика и перелета из Бельгии их выездная игра против «Елимая» из Семея была сдвинута.

«Астана» в драматичном поединке вырвала три очка в гостях у «Атырау» (3:2). Безоговорочным героем встречи стал лидер национальной сборной Бауыржан Исламхан, принявший непосредственное участие во всех трех голах столичного клуба: на 13-й минуте он отличился сам, перед перерывом ассистировал Станиславу Басманову, а во второй половине встречи выдал ювелирный голевой пас хорватскому полузащитнику Марину Томасову. «Нефтяники» ответили мячами сербского легионера Джордже Пантелича и бразильца Матеуса Девенса, однако спасти игру не успели. Победа позволила «Астане» набрать 42 очка и закрепиться на третьей строчке чемпионата.

Главные неожиданности тура произошли с участием других претендентов на еврокубки. «Актобе», ведя в счете после точного удара Артура Шушеначева, сенсационно уступил в Павлодаре ведущему борьбу за выживание «Иртышу» (1:2): пятикратные чемпионы страны сотворили волевой камбэк буквально за три минуты благодаря голам бразильца Леонардо Калила и казахстанца Рамазана Каримова. Неудачей обернулся выезд и для костанайского «Тобола», проигравшего актаускому «Каспию» (0:1), гол забил французский форвард хозяев Ноа Ндомбаси.

В остальных встречах тура кокшетауский «Окжетпес» переиграл в Кызылорде «Кайсар» – 3:2, жезказганский «Улытау» разгромил талдыкорганский «Жетысу» со счетом 3:0, а столичный «Женис» сломил сопротивление усть-каменогорского «Алтая» – 1:0.

#Спорт #футбол #Ордабасы

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