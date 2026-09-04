Дастан Сатпаев стал лучшим игроком матча чемпионата Англии

Футбол

После игры он получил награду от организаторов матча

Фото: instagram/Burnley

Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев признан лучшим игроком матча «Бернли» — «Мидлсбро» (1:1) в четвертом туре английского Чемпионшипа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Сатпаев вышел у «Бернли» в стартовом составе, а на 80-й минуте был заменен под овации трибун. После игры он получил награду от организаторов матча.

Для Дастана Сатпаева это был четвертый матч за «Бернли» (третий — в основе). 

По данным FotMob, казахстанский футболист получил за матч оценку 7,1.

За время на поле Сатпаев отметился следующими показателями:

81 минута
2 удара в створ
17 точных передач из 18 — 94%
31 касание мяча
3 выигранных единоборства из 4
1 успешный отбор

Одним из самых опасных стал момент во втором тайме. Сатпаев получил возможность выйти практически один на один с голкипером «Мидлсбро» Радеком Витеком и пробил по воротам, однако вратарь сумел спасти гостей.

Дастан был близок к своему первому голу в английском футболе, но в очередной раз оставил заметный след в атакующей игре команды, отметил Kpl.kz

Следующий матч команда проведет 5 сентября против «Бристоль Сити».

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