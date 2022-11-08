Вербовщиков в проституцию задержали в Туркестанской области

Подозреваемых в сводничестве выявили полицейские Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В управление по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Туркестанской области поступила оперативная информация о жительнице Сайрамского района, подозреваемой в сводничестве.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП задержали двух жительниц района, одна из которых состоит на профилактическом учете.

Установлено, что женщины занимались сводничеством и вербовкой девушек для занятия проституцией, обеспечивая их жильем и питанием. В одной из гостиниц полицейские нашли двух девушек легкого поведения, которых сводницы отправили оказывать интим-услуги.

В качестве вещественных доказательств у подозреваемых изъяты деньги.

Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество».