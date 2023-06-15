Вернули к жизни

32-летний пациент Шымкентского городского онкологического диспансера готовился к худшему. Болезнь стала причиной депрессии, выйти из которой мужчина никак не мог. После полного обследования обнаружили огромную опухоль, которая давила на почку. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

После операции взвесили новообразование, которое пришлось удалять вместе с почкой. Его вес оказался 9 кг! Результаты биоп­сии показали, что у пациента доброкачественная опухоль, а значит, его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Заключение гистологического исследования послеоперационного материала тут же показали мужчине и его родственникам, расплакавшимся от радости. Онкохирург высшей категории Ержан Акбердиев считает, что жизнь пациента вне опасности. И такие радостные моменты у медиков онкологического дис­пансера не исключение.