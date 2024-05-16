Видео с издевательством над ежом обсуждают в Казнете

Фото сгенерировано нейросетью Copilot

Молодые люди решили сыграть в футбол живым ежом. Видео с места происшествия быстро распространилось в социальных сетях. Один из злоумышленников после жестокой расправы отдирал иголки с кроссовок. О состоянии животного пока ничего неизвестно. В данное время правоохранители установили личности живодеров.

«Молодые люди установлены, по данному факту зарегистрировано уголовное дело. Согласно статье статье 316 УК РК, жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, наказывается штрафом в размере до 120 МРП либо арестом на срок до 30 суток», – сообщили в ДП Актюбинской области.

Активисты просят наказать злоумышленников по всей строгости закона.