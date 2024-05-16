Видео с издевательством над ежом обсуждают в Казнете

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

На видеокадрах видно, как трое парней из Актобе пинают, словно мяч, животное, сообщает Kazpravda.kz 

Фото сгенерировано нейросетью Copilot

Молодые люди решили сыграть в футбол живым ежом. Видео с места происшествия быстро распространилось в социальных сетях. Один из злоумышленников после жестокой расправы отдирал иголки с кроссовок. О состоянии животного пока ничего неизвестно. В данное время правоохранители установили личности живодеров.

«Молодые люди установлены, по данному факту зарегистрировано уголовное дело. Согласно статье  статье 316 УК РК,  жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, наказывается штрафом в размере до 120 МРП либо арестом на срок до 30 суток», – сообщили в ДП Актюбинской области.  

Активисты просят наказать злоумышленников  по всей строгости закона.

«Бездушные и бессовестные! Как можно играть и смеяться?!! Ежик – живая душа, стыдно за вас, тяжело вам будет в жизни», – пишут фолловеры.  

 

 

#полиция #Актобе #издевательство #жестокость #Казнет #еж

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