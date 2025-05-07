Каждый четвертый житель республики ушел на фронт

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В суровой войне 1941-1945 годов более 1 миллиона 200 тысяч казахстанцев встали на защиту Родины, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Каждый четвертый житель республики ушел на фронт. Девять из десяти пуль, выпущенных по врагу, были произведены в Казахстане.

В Казахстан было эвакуировано более 220 фабрик и заводов.

Более 500 наших соотечественников получили звание Героя Советского Союза

В первые годы Независимости 12 ветеранов войны были удостоены звания «Халық қаһарманы».

В прошлом году Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон о присвоении трем степеням ордена «Айбын» имен легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева. Этот шаг стал ярким примером увековечевания имен героев, ставших символом мужества и героизма.

110 казахстанцев стали полными кавалерами ордена «Даңқ».