Казахстанская компания попала в санкционный список США

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По информации министерства, компания «Defence Engineering» действительно внесена Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в санкционный cписок SDN.

Предприятие зарегистрировано в Астане. Как отметили в пресс-службе, на сегодня оно неактивное.

По информации Министерства финансов РК, деятельность компании приостановлена с 14 февраля 2021 года.

Согласно сведениям Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, предприятию не выдавались лицензии и разрешения на перемещение специфических товаров.

«Мы связываем включение компании в санкционный список с нахождением под санкциями США ее владельца Ашота Мкртычева, который не является резидентом Казахстана. Он покинул территорию РК 7 марта 2020 года, после чего его въезд в страну не осуществлялся», – сообщили в Министерстве нацэкономики.

Включение компании в санкционный список носит технический характер, подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что помимо «Defence Engineering», под санкции также попали две его компании (Ашота Мкртычева - прим. авт.), зарегистрированные в других юрисдикциях.

"Мы на связи и на постоянном контакте с западными партнерами. По данной компании будут приняты соответствующие меры",– добавили в министерстве.