Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания

Происшествия
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Он также отметил, что не причастен к произошедшему и не считает себя виновным в случившемся, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: RKadyrov_95 / Telegram

Владислав Бакальчук, ранее задержанный по уголовному делу о перестрелке у офиса Wildberries в Москве, сообщил, что находится дома.

«Друзья, со мной все в порядке. (...) Я дома», - написал Бакальчук в своем телеграм-канале в пятницу вечером.

Он также отметил, что не причастен к произошедшему и не считает себя виновным в случившемся.

Бакальчуку, как сообщили ранее его адвокаты, предъявлено обвинение в убийстве (п.п. "а, ж" - ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 - п.п. "а, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ), покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и самоуправстве (ч. 2 ст. 330).

В четверг и пятницу Басманный суд Москвы арестовал 30 фигурантов уголовного дела о перестрелке у Wildberries.

Днем 18 сентября около офиса компании Wildberries в Романовом переулке произошла стрельба, в результате которой погибли два сотрудника охраны офиса, семь человек ранены.

В компании Wildberries утверждают, что стрельбу в офисе открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, а попытка незаконного проникновения была осуществлена сразу по двум адресам - в БЦ "Романов Двор" в Романовом переулке и в БЦ "Искра-парк" недалеко от станции метро "Динамо". Глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что считает произошедшее попыткой рейдерского захвата.

Владислав Бакальчук сообщил, что со своей командой подвергся нападению, когда приехал на переговоры по остановке строительства складов в офис в Романовом переулке.

Со своей стороны, глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что "никто ни о каких переговорах не договаривался". Оба публично обратились к правоохранительным органам с просьбой взять ситуацию на контроль и разобраться в произошедшем.

#нападение #Wildberries #Владислав Бакальчук

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