Вместе с ПРООН Анастасия ШВАРЦ

В ходе беседы были обсуж­дены основные направления взаимовыгодного сотрудни­чества, а также перспективы его расширения в условиях устойчивого социально-экономического развития страны.

Государственный секретарь отметила крепкие парт­нерские отношения, сложившиеся между Казахстаном и ПРООН, поблагодарила за техническое содействие в реализации важных проектов, направленных на снижение бедности и безработицы, материнской и детской смертности, устойчивое развитие, улучшение окружаю­щей среды, профилактику ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, гендерное равенство, повышение эффективности гос­управления, включая борьбу с коррупцией.

Сотрудничество с ПРООН внесло свою лепту в процесс успешной имплементации в законодательство и практику Казахстана высоких стандартов ООН и лучшего международного опыта.

Г. Абдыкаликова выразила уверенность, что новая Рамочная программа парт­нерства между Казахстаном и ООН на 2016–2020 годы будет способствовать достижению целей и задач Стратегии «Казахстан-2050», новой экономической политики «Нұрлы жол» и пяти институциональных реформ, инициированных Главой государства.

Успехи Казахстана наглядно подтверждаются показателями международных рейтингов. Казахстан достиг пятой цели развития тысячелетия, уменьшив в три раза уровень материнской смертнос­ти – с 55 на 1 000 живорож­денных в 1999 году до 12,6 – в 2013-м. До этого досрочно были достигнуты первая, вторая и третья цели развития тысячелетия по сокращению бедности, доступу к начальному образованию и гендерному равенству. По данным 2013 года, Казахстан занял 47-е место в международном рейтинге национального благосостояния, опередив все страны СНГ. Обеспечен равный доступ к образованию. По данным ЮНЕСКО, сегодня Казахстан занимает 4-е мес­то в мире по индексу развития образования среди 129 стран.

По итогам встречи стороны отметили важность продолжения активного сотрудничества в целях эффективной реализации новых проектов.

Во встрече с казах­станской стороны также принимали участие министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова и вице-министр образования и науки Такир Балыкбаев. Они отметили, что в ходе встречи также были подняты вопросы дальнейшего устойчивого развития, а также обсуж­дались совместные проекты с ПРООН.