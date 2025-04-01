Внедрение ИИ в образование обсудили в правительстве РК

Образование,Искусственный интеллект
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Как было отмечено, важно, чтобы учащиеся не просто пользовались готовыми решениями, но и понимали, как эти технологии устроены, умели адаптировать их и применять в различных сферах

Фото: пресс-служба правительства РК

В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра РК Ермека Кошербаева состоялось совещание по вопросам цифровизации системы образования и интеграции технологий искусственного интеллекта (ИИ) в рамках исполнения поручений Главы государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Ключевым акцентом обсуждения стало совершенствование государственных образовательных стандартов с учетом включения тем, связанных с ИИ, в учебные программы всех уровней – от начального до высшего образования. Ермек Кошербаев подчеркнул, что внедрение передовых технологий в образовательную систему – важный шаг на пути модернизации отрасли и повышения качества обучения.

«Искусственный интеллект открывает новые горизонты для учеников и преподавателей. Наша цель – создать условия для эффективной и безопасной интеграции этих решений в учебный процесс. Это требует прочного цифрового фундамента и надежной системы защиты данных. Мы должны подготовить поколение, превосходящее нас — более образованное, технически подкованное и готовое к вызовам будущего», — отметил вице-премьер.

Спикер также добавил, что учиться новым технологиям никогда не поздно: ИИ может стать доступным и полезным инструментом для людей любого возраста, способствуя их профессиональному росту и повышению квалификации.

Отдельное внимание было уделено подготовке кадров к работе в условиях цифровой трансформации образования. В 2024 году в Казахстане была запущена Национальная платформа искусственного интеллекта (НПИИ), на которой зарегистрировано свыше 8 тыс. участников. В рамках платформы организовано онлайн-обучение сотрудников государственных органов, подведомственных организаций и четырех вузов, в котором приняли участие 915 человек.

Вице-министр науки и высшего образования РК Динара Щеглова отметила, что применение ИИ в образовательной сфере открывает новые перспективы для научной деятельности и подготовки квалифицированных специалистов.

«Искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью образовательной среды, помогая не только персонализировать процесс обучения, но и развивать научный потенциал. Важно, чтобы студенты не просто пользовались готовыми решениями, но и понимали, как эти технологии устроены, умели адаптировать их и применять в различных сферах», — подчеркнула она.

По итогам совещания Ермек Кошербаев поручил профильным государственным органам продолжить активную работу по внедрению технологий ИИ в образовательную систему, привлекать к процессу ведущих экспертов и изучать международный опыт.

Цифровизация и интеграция искусственного интеллекта в сферу образования остаются приоритетными направлениями государственной политики и находятся под постоянным контролем Правительства РК. Реализация этих инициатив будет осуществляться в рамках комплексных программ и стратегических задач, направленных на развитие современной образовательной среды, подготовку высококвалифицированных специалистов и укрепление позиций Казахстана в сфере цифровых технологий и инноваций.

#Правительство #Образование #ИИ

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