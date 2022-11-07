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Президент , Общество

Вода подается по часам – когда в Мангистауской области решат проблему

Диасов Ораз
корреспондент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области рассказал о планах по модернизации системы водоснабжения и инженерной инфраструктуры региона и развитию городов Актау и Жанаозен, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Одним из наиболее острых вопросов, волнующих жителей региона, остается дефицит питьевой воды. Известно, что из-за нехватки мощностей по опреснению в городах и селах области вода в летний период подается по часам. Что таить, в мае текущего года актаусцы вынуждены были даже стоять в очередях к водовозам. Это совершенно неприемлемая ситуация», - заявил Токаев.

По его словам, ожидается, что к 2025 году потребность в воде в области вырастет до 260 тысяч кубометров.

«Я поставил задачу в течение пяти лет обеспечить все города и села региона чистой питьевой водой. До 2025 года в регионе планируется реализовать девять проектов по опреснению воды и четыре проекта по строительству и реконструкции магистральных водоводов», - резюмировал глава государства.

 

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