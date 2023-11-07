Водитель сделал звонок "другу" для решения вопроса с дорожным полицейским

Судя по всему "волшебный" звонок возымел свое действие

Активные пользователи социальных сетей живо обсуждают видео очевидца с участием водителя авто и дорожного полицейского в Актау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на youtube-канал ОПМ Казахстан.

На кадрах видеозаписи водитель, видимо нарушивший правила дорожного движения, решил воспользоваться так называемым административным ресурсом, позвонив "другу" для деликатного разрешения ситуации на дороге с инспектором ДП.

Судя по всему "волшебный" звонок произвел неизгладимое впечатление на дорожного полицейского ибо после завершения телефонного разговора оба участника видео пожали друг другу руки и разъехались кто куда.