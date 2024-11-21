Вопросы изъятия земельных участков у аграриев обсудили в правительстве

На заседании Комиссии по вопросам земельных ресурсов рассмотрели ряд вопросов, связанных с изъятием земельных участков у аграриев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главный вопрос – создание правовой базы для определения добросовестных и недобросовестных землепользователей, которая даст возможность уполномоченным органам действовать в рамках правового поля при принятии этих решений.

Для этого рабочая группа под председательством вице-министра сельского хозяйства, в которую входят заместители акимов областей, представители Генеральной прокуратуры, Судебной Администрации, Агентства по противодействию коррупции, Министерства национальной экономики и НПП «Атамекен», выработала предложение по созданию специальных комиссий в регионах. Они будут заниматься урегулированием вопроса продолжения права землепользования на основе ряда критериев.

В их числе – использование земли в соответствии с целевым назначением, уплата налогов, привлечение инвестиций, развитие сельских территорий и другие. Для соблюдения всех юридических процедур вносятся изменения в положение Министерства сельского хозяйства в части наделения госоргана компетенцией по разработке и утверждению типового положения и алгоритма действий этой специальной региональной комиссии. После МСХ разработает положение и алгоритм действий региональной комиссии по урегулированию вопроса продолжения права землепользования для действующих сельхозпроизводителей.

Также на заседании рассмотрели вопрос владельцев сельхозземель в Карагандинской и Павлодарской областях, у которых возникло дублирование во владении из-за наложения границ.

По итогам обсуждения Серик Жумангарин поручил тщательно изучить все архивные документы и картографические данные для выяснения истинных границ спорных земель и решения возникшего вопроса.