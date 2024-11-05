Вопросы, которые важны для всех

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Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова встретилась с представителями СМИ

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава ведомства рассказала о новых трендах развития социально-трудовой сферы, о реализуемых проектах и инициативах.

Так, в пилотном режиме запущен проект по работе института независимых экспертов из числа действующих и практикующих врачей.

– Заявку для участия в конкурсе может подать любой врач, желающий стать независимым экспертом. Специальная система, интегрированная с системой управления ресурсами Министерства здравоохранения, проверяет данные участника и выдает информацию об опыте работы, наличии лицензии, сертификатов. Система работает в автоматическом режиме, она же определяет либо допуск, либо отказ о включении претендента в состав независимых экспертов. С 1 января 2025 года проект будет полномасштабно работать по всей стране, – проинформировала Светлана Жакупова.

Рассказала глава МТСЗН журналистам и о возможной оптимизации некоторых услуг с целью рационального использования бюджетных средств:

– Нам необходимо консолидировать бюджет. Сейчас существует много разрозненных программ на уровне местных исполнительных органов. Это выяснилось, когда мы провели аудит. Оказалось, что только мелких выплат от одной до трех тысяч тенге насчитывалось порядка 144 видов… Поэтому мы предлагаем оптимизировать и, соответственно, убрать дублирую­щие функции, сэкономив таким образом деньги, чтобы направить их на поддержку других значимых социальных услуг.

Журналисты адресовали главе МТСЗН целый ряд вопросов, среди которых, в частности, проблема трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Многие работодатели отказываются брать на работу людей, имеющих инвалидность, не создают для них необходимые условия. Об этом говорил недавно на брифинге и вице-министр МТСЗН Аскарбек Ертаев.

– Сегодня, если работодатель не выполняет квоту, он должен выплачивать административный штраф в соответствии с Административным кодексом. Но поскольку мы в принципе против каких-либо штрафов и если у работодателя нет возможности создать условия труда для людей с ограниченными возможностями, он может уплатить компенсационный взнос в отдельный фонд и таким образом за счет этих средств способствовать созданию рабочих мест для лиц с инвалидностью уже в другом месте, – пояснила министр.

Светлана Жакупова также прокомментировала идею приостановки выплаты пенсий работающим пенсионерам. По ее словам, многие наши граждане, достигшие пенсионного возраста, все еще продолжают трудиться, имея два источника дохода – одновременно получая заработную плату и пенсию.

– Наше предложение направлено на то, чтобы сэкономленные средства можно было использовать для выплат тем, кто желает или вынужден выйти на пенсию в 55 лет. Чаще всего в эту категорию попадают многодетные матери, родители, воспитывающие детей с инвалидностью, а также работники вредных производств, – сказала глава Минтруда, уточнив, что данная инициатива пока находится на стадии обсуждения.

#МТСЗН #СМИ #Светлана Жакупова

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