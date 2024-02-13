Вопросы стратегического планирования обсудили члены Клуба молодых экспертов при Сенате

Заседание Клуба молодых экспертов при Сенате под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева состоялось сегодня

Фото: А.Байжуманов

Первая встреча в этом году была посвящена вопросам стратегического планирования Казахстана с учетом глобальных тенденций. Участие в заседании также принял председатель Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию и развитию Жандос Шаймарданов.

Открывая работу заседания Клуба, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в своем послании и на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые задачи по стратегическому планированию.

По словам спикера Сената, сегодня в стране актуальными являются задачи по пересмотру вопросов социального развития, бюджетно-налоговой политики, запуску нового инвестиционного цикла, проведения либерализации экономики и ускоренной модернизации инфраструктуры.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил перед правительством амбициозную задачу по удвоению объема экономики к 2029 году. Достижение этой цели невозможно без проведения комплексной работы практически по всем направлениям экономики. Это поэтапный уход от государственного вмешательства в экономику, это и формирование нового законодательства по государственным закупкам, и новые подходы в ГЧП, и приватизация. Большая задача стоит по привлечению инвестиций в экономику страны», – сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также акцентировал внимание на важности поддержания благоприятного инвестиционного климата в стране. Как отметил глава государства, это ключевая задача для созданного Инвестиционного штаба. Особый упор в работе будет сделан на усилении связи между инвесторами, центром и регионами.

Еще одно направление – ускоренная модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального и транспортно-логистического комплексов. Кроме того, остановился Маулен Ашимбаеви на аспектах агропромышленного комплекса, включая рациональное использование водных ресурсов.

Отдельное внимание на встрече экспертами было уделено развитию человеческого капитала, а также точечной и адресной социальной поддержке. Для этого, как подчеркнул председатель Сената, необходимо реформирование социальной сферы с акцентом на повышение качества и доступности услуг образования, здравоохранения.

В ходе встречи молодые эксперты обсудили наиболее актуальные аспекты стратегического развития в Казахстане. Участники Клуба затронули темы диверсификации экономики с учетом мировых трендов, достижения конкретных индикаторов повышения уровня жизни, проведение межотраслевых реформ, а также ряд вопросов в рамках устойчивого развития.

Председатель Агентства по стратегическому планированию и развитию, в свою очередь, поблагодарил участников встречи за экспертную оценку и активное взаимодействие. Он отметил, что поступившие предложения будут учтены в дальнейшей работе и выразил готовность к совместной работе.