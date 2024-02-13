Вопросы стратегического планирования обсудили члены Клуба молодых экспертов при Сенате

Парламент
30
Айман Аманжолова
[email protected]

Заседание Клуба молодых экспертов при Сенате под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева состоялось сегодня

Фото: А.Байжуманов

Первая встреча в этом году была посвящена вопросам стратегического планирования Казахстана с учетом глобальных тенденций. Участие в заседании также принял председатель Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию и развитию Жандос Шаймарданов.

Открывая работу заседания Клуба, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в своем послании и на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые задачи по стратегическому планированию.

По словам спикера Сената, сегодня в стране актуальными являются задачи по пересмотру вопросов социального развития, бюджетно-налоговой политики, запуску нового инвестиционного цикла, проведения либерализации экономики и ускоренной модернизации инфраструктуры.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил перед правительством амбициозную задачу по удвоению объема экономики к 2029 году. Достижение этой цели невозможно без проведения комплексной работы практически по всем направлениям экономики. Это поэтапный уход от государственного вмешательства в экономику, это и формирование нового законодательства по государственным закупкам, и новые подходы в ГЧП, и приватизация. Большая задача стоит по привлечению инвестиций в экономику страны», – сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также акцентировал внимание на важности поддержания благоприятного инвестиционного климата в стране. Как отметил глава государства, это ключевая задача для созданного Инвестиционного штаба. Особый упор в работе будет сделан на усилении связи между инвесторами, центром и регионами.

Еще одно направление – ускоренная модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального и транспортно-логистического комплексов. Кроме того, остановился Маулен Ашимбаеви на аспектах агропромышленного комплекса, включая рациональное использование водных ресурсов.

Отдельное внимание на встрече экспертами было уделено развитию человеческого капитала, а также точечной и адресной социальной поддержке. Для этого, как подчеркнул председатель Сената, необходимо реформирование социальной сферы с акцентом на повышение качества и доступности услуг образования, здравоохранения.

В ходе встречи молодые эксперты обсудили наиболее актуальные аспекты стратегического развития в Казахстане. Участники Клуба затронули темы диверсификации экономики с учетом мировых трендов, достижения конкретных индикаторов повышения уровня жизни, проведение межотраслевых реформ, а также ряд вопросов в рамках устойчивого развития.

Председатель Агентства по стратегическому планированию и развитию, в свою очередь, поблагодарил участников встречи за экспертную оценку и активное взаимодействие. Он отметил, что поступившие предложения будут учтены в дальнейшей работе и выразил готовность к совместной работе.

#казахстан #Сенат #Ашимбаев #клуб

Популярное

Все
Заставлять или убеждать?
Миллион за выносливость
Вторая победа в сезоне
Судьбу свою кляня…
Скончалась экс-председатель Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова
Катар – потенциальный стратегический партнер Казахстана
История в комиксах
Гражданин Турции получил пять лет лишения свободы за смерть троих человек
Опасная пятиэтажка
С горящими лесами
Когда интересы совпадают
Автобан почти готов?
Эх, дороги...
Какие регионы Казахстана чаще всего посещают иностранные туристы
Соучаствующее управление
Мост в прошлое
Научная «вертикаль» сельского хозяйства
Экзамен для командиров
Оживает древняя культура
Вор орудовал в мечетях Алматы
Назначен заместитель управделами президента
Глава государства направил королю Великобритании телеграмму
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики
Наурыз как событие нового формата
«Шепоты да взвизги, песни да смешки…»
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Сельский Айболит
Платежный переполох
Канат Шарлапаев остается в правительстве
В Карагандинский зоопарк переехали камерунские козы и южно-американские альпаки
Игра, удивившая мир
Казахстанские ученые разрабатывают препарат против рака
Наш герой – Алдар Косе
В Семее горит торговый центр
Рожденный в степи знаменосец Победы
К традиционным зимним забавам уральцев добавилось катание на оленьей упряжке
Огонь уничтожил все
Олжас Бектенов стал премьер-министром Казахстана
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана

Читайте также

ЦИК зарегистрировал нового депутата Мажилиса
Фракция AMANAT: наша цель – законодательная поддержка рефор…
Депутат настаивает на хирургической кастрации педофилов
В Мажилисе прошло мероприятие, посвященное 90-летию Каратая…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]