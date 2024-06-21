Восемь иностранных вузов откроют свои филиалы до конца года
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Насихат Оркушпаева
Получить зарубежное образование, не выезжая за пределы Казахстана, уже не мечта, а реальность. В рамках исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева в стране открывают филиалы иностранных вузов. По словам министра науки и высшего образования РК Нурбека Саясата, озвученным во время брифинга в СЦК, перед их ведомством стоит большая задача по формированию академического хаба в нашей стране, что позволит привлечь студентов из других государств.