Восемь иностранных вузов откроют свои филиалы до конца года

– Глава государства поручил открыть пять филиалов зарубежных вузов в Казахстане, но мы решили пойти дальше и довести эту цифру до восьми. В сентябре в Астане откроется кампус полноценного британского университета Coventry, а в Туркестане – южнокорейского Woosong University, – сказал Нурбек Саясат, добавив, что отбор вузов ведется по трем основным принципам.

Принципы основываются на том, что иностранные учебные заведения должны входить в число лучших вузов мира, быть стратегическими партнерами нашего государства, гарантирующими, что приложат все усилия для транс­формации казахстанских вузов до международного уровня.

– Поскольку мы говорим о качестве высшего образования, абитуриентов представители филиалов набирают сами. Мы не вмешиваемся в этот процесс. Единственное – первый год снижено требование к показателю уровня владения иностранным языком. Студентам дается один год для того, чтобы они могли подтянуть планку. Учитывая, что обучение по программе бакалавра в большинстве иностранных вузов длится три года, у наших студентов есть возможность не только повысить свой уровень владения иностранным языком, но и привыкнуть к новой образовательной среде, – добавил министр МНВО.

В филиале Heriot-Watt University, распахнувшем свои двери на базе одного из крупнейших университетов Западного Казахстана, обу­чаются 300 студентов по таким специальностям, как электро­энергетика, нефтяная инженерия и энергоменеджмент, компьютерная инженерия. По словам провоста иностранного вуза Марка Бигса, филиалы их высшего учебного заведения есть в Малайзии, Объе­диненных Арабских Эмиратах. Казахстан тоже выбран не случайно. Иностранным коллегам весьма импонировала амбициозность отечественных специалистов, да и перспективность нашей страны тоже сыграла немаловажную роль.

– Это моя пятая поездка в Казах­стан. Я воодушевлен вашей страной. Мы нацелены на то, чтобы создать отличную академическую базу и помочь Актюбинскому региональному университету имени Жубанова выйти на международную арену, – сказал Марк Бигс.

Нынешний интерес молодых людей доказывает, что курс на переформатирование высшего образования с акцентом на сотрудничество с иностранными учебными заведениями, безус­ловно, дает положительные результаты. Как сказал студент первого курса филиала Heriot-Watt University Алексей Высоцкий, перспектива получения двух дипломов – казахстанского и зарубежного – все­ляет большую надежду на хорошее будущее.

– Обучение ведется на английском языке и согласно образовательной программе Эдинбурга, – поделился своими впечатления­ми молодой человек.

Но самое главное – выпускники, получившие дипломы иност­ранных вузов, работающих на территории Казахстана, смогут полноценно трудоустроиться в этих странах.