Восемь лет лишения свободы запросило гособвинение для Кайрата Боранбаева

Также гособвинитель заявила о необходимости лишения подсудимого всех званий и наград и конфискации имущества.

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Гособвинение запросило для Кайрата Боранбаева 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В соответствии со статьей 49 Уголовного кодекса РК (лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных наград) необходимо внести представление президенту о лишении Боранбаева государственных наград, а именно орденов «Курмет», «Енбек үшін», «Парасат» и «Барыс» 3 степени», - сказала на заседании суда государственный обвинитель Айжан Аймаганова.

Также она попросила признать Кайрата Боранбаева виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 28 УК РК «Пособничество в совершении преступления», п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, в особо крупном размере», п. 3 ч. 3 ст. 218 УК РК «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенная группой лиц в крупных размерах».

«Назначить ему наказание по ч. 5 ст. 28 и п. 2 ч. 4 ст. 189 в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в уполномоченном органе по регулированию и контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора, по п. 3 ч. 3 ст. 218 – в виде в виде 4 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - добавила гособвинитель Айжан Аймаганова.

Напомним, в марте 2022 года Агентство по финансовому мониторингу начало расследование уголовного дела по факту хищения денег в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. По подозрению в совершении данного преступления был арестован Кайрат Боранбаев.

В сентябре 2022 года АФМ завершило расследование уголовного дела по обвинению учредителей ТОО «АзияГазЧунджа» Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» Тайыра Жанузак по фактам хищения 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денег, добытых преступным путем.

23 декабря Генеральная прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

30 декабря в Астане начался суд над Кайратом Боранбаевым.