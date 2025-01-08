Воспитанники «ЖасБүркіт» посетили хоккейный клуб «Барыс»

10 января - день образования Национальной гвардии МВД РК. В преддверии этой знаменательной даты воспитанники военно-патриотического клуба «ЖасБүркіт» Национальной гвардии МВД РК Улан и Алан приняли участие в съемках видеоролика вместе с молодежным составом хоккейного клуба «Барыс»

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

9-летний Улан и 6-летний Алан с детства увлекаются хоккеем. Родители, заметив интерес своих детей, отдали их в хоккейную секцию. Сегодня ребята смогли покататься на льду одного из самых известных хоккейных клубов Казахстана - «Барыс» - и вынести в центр арены флаги Национальной гвардии МВД РК и военно-патриотического клуба «ЖасБүркіт». Поддержку им оказали молодые спортсмены хоккейного клуба.

На видеозаписи видно, как оба мальчика одеты в форму, аналогичную экипировке подразделения специального назначения «Бүркіт» Национальной гвардии МВД РК. Они катаются по льду вместе с профессиональными хоккеистами, развевая знамя войск правопорядка.

Отметим, что военнослужащие Национальной гвардии МВД РК обеспечивают порядок и безопасность во время проведения профессиональных спортивных игр в стране, включая хоккейные и футбольные матчи.