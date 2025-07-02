Второго июля 1992 года в составе Министерства обороны РК был сформирован отдел радиационной, химической и биологической защиты, передает корреспондент Kazpravda.kz

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С созданием на его основе в 2020 году департамента войск радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности их роль существенно повысилась.

Основное предназначение войск РХБЗ – проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение потерь и обеспечение выполнения поставленных боевых задач в условиях радиоактивного, химического и биологического заражения, защиту от высокоточного оружия и нанесение потерь противнику огнеметно-зажигательным вооружением.

Кроме того, на них возложены задачи по обеспечению экологической безопасности в Вооруженных силах и контролю за соблюдением норм природоохранного законодательства.

В качестве войск двойного назначения в период пандемии COVID-19 по заявкам местных исполнительных органов сводные отряды войск РХБЗ проводили санитарную дезинфекцию общественных мест и социально-значимых объектов. За значительный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией многие специалисты подразделений РХБЗ были удостоены государственной награды – медали «Халық алғысы».

В 2024 году в рамках противопаводковых мероприятий военнослужащие РХБЗ провели дезинфекцию более 80 объектов в Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях. Общая площадь обработки превысила 750 гектаров.

Для выполнения поставленных задач ведется плановая работа по переоснащению войск современной техникой. Сегодня на их вооружении есть отечественные расчетно-аналитические комплексы РАСТ-KZ, РАСТ-2KZ, машины РХБ разведки, аэрозольной маскировки ТДА-3, авторазливочные станции АРС-14KZ, комплексы санитарной обработки и контрольно-распределительные посты КРПП-KZ, а также машина биологической разведки, ТОС-1А «Солнцепек», робототехнический комплекс радиационной и химической разведки.

Специалистов этого профиля готовят в Военном институте Сухопутных войск. Их мастерство совершенствуется на курсах повышения квалификации, в ходе мероприятий боевой подготовки и на учениях международного и республиканского уровней.

Деятельность военнослужащих войск РХБЗ всегда сопряжена с опасностью и риском. В ответственные критические моменты в полной мере проявляются их профессиональное мастерство, мужество и самоотверженность. Поэтому специалисты этой рискованной сферы заслуживают глубокого уважения и признания.