Возобновляются рейсы из Казахстана в столицу Китая

С 22 ноября Air Astana восстанавливает регулярное авиасообщение из Алматы в столицу Китая – Пекин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу отечественного перевозчика.

Рейсы будут выполняться на комфортабельном авиалайнере Airbus A321 LR раз в неделю по вторникам. Рейс КС 267 вылетает из Алматы в 01:35 часов, прилетает в Пекин в 08:30. Рейс КС 268 вылетает из Пекина в 11:30, прибывает в Алматы в 14:45. Везде время местное.

«Пассажиры, направляющиеся в Пекин, должны пройти 10-дневный карантин по прибытии в город.

Все пассажиры, в том числе транзитные, следующие в Китай, обязаны получить код здоровья, выданный Посольством КНР в Казахстане или Генеральным консульством КНР в Алматы. Для этого необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста за 24 и 48 часов до вылета, сданного в двух разных лабораториях. Отсчет времени начинается с момента забора биоматериала», – обратились к пассажирам в авиакомпании.

Полный список требований по получению кода здоровья доступен по ссылке http://almaty.china-consulate.gov.cn/rus/tztg/202206/t20220624_10709327.htm

Некоторые особые категории пассажиров и багажа не могут быть приняты на рейс в/из Пекина в связи с требованиями китайских властей, обращает внимание авиаперевозчик.

Air Astana начала выполнять рейсы в Пекин в 2002 году, и по причине пандемии COVID-19 прервала авиасообщение в марте 2020 года.

Авиакомпания продолжает выполнять полеты из Алматы в Чэнду 2 раза в неделю.