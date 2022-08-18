Время возвращает забытые имена

Архив Президента РК издал новый сборник документов и материалов, приурочив его выход к 120-летию государственного и общественного деятеля Жумабая Шаяхметова, первым из казахов возглавившим Центральный комитет КП(б) Казахстана.

О хане Кенесары и не только

Забегая вперед, приведу высказывание советского государственного деятеля Талгатбека Абдра­закова о том, что объективная оценка деятельности лидеров государства, уже сошедших с исторической арены, имеет принципиальное значение. И здесь недопустимо одностороннее восхваление или очернительство, поскольку в деятельности любой личности могут быть наряду с положительными и негативные стороны.

На должность первого секретаря ЦК КП(б) Казахстана Жумабая Шаях­метова (1902–1966) утвердили в 1946-м, в сложное время, когда страна восстанавливалась после разрушительной войны. Летом того же года на авиационном параде в Тушино Сталин представил его: «Товарищи, это Жумабай Шаяхметов – первый национальный секретарь Казахстана».

Известный историк, академик Манаш Козыбаев писал, что «годы работы Жумабая Шаяхметова в высшем руководстве республики были сопряжены с продолжавшимися гонениями на национальную интеллигенцию со стороны режима. Возможно, истины ради, необходимо отметить, что, соглас­но документам архива бывшего ЦК КПСС, именно благодаря принципиальности и личному заступничеству Ж. Шаяхметова в конце 1940-х – начале 1950-х в республике были предотвращены широкомасштабные репрессии против интеллигенции… Избежали арес­та освобожденный от должности президента АН КазССР К. Сатпаев, писатель М. Ауэзов и многие другие. Шаяхметов проявлял также твердость в отстаивании оценки движения Кенесары Касымова как национально-освободительного. Лишь вмешательство ЦК ВКП(б) и обвинительная статья в газете «Правда» о движении Кенесары и книге Е. Бекмаханова вынудили Ж. Шаяхметова отступить от своей позиции и признать «ошибку».

Это приносило пользу казахам

Академик Манаш Козыбаев отмечал также работу Жумабая Шаяхметова в формировании национальных кадров. Например, по инициативе Шаяхметова директором Института геологических наук и одновременно заместителем председателя президиума Казахского филиала АН СССР назначили Каныша Сатпаева. В том же году, и снова по инициативе Шаяхметова, из Риддера в Алма-Ату перевели Динмухамеда Кунаева на должность заместителя председателя Совета народных комиссаров КазССР. В молодом образованном интеллигентном Кунаеве он увидел человека новой формации, способного решать государственные задачи.

В новом издании приводится интересный факт из истории XIX съезда ВКП(б), на котором в последний раз выступал Сталин. Вот что писал в своих мемуарах Динмухамед Кунаев: «Оживление среди казахстанцев вызвала сцена, когда Сталин подсел в прези­диум к Шаяхметову… Оказывается, Сталин интересовался развитием животноводства в рес­публике». В итоге Шаяхметову назначили встречу на 21 октября 1952 года, и в тот день разговор о создании в Казахстане животноводческой базы все­союзного значения продолжался почти до полуночи.

Однако после смерти Сталина Хрущев решил вместо животноводческой создать зерновую базу. С того времени, как утверждается, началась его конфронтация с руководителями Компартии Казахстана, в частности, с первым секретарем ЦК Жумабаем Шаяхметовым, который доказывал, что казахская степь – это зона рискованного земледелия, где плодородный гумус составляет всего несколько сантиметров.

А вот что писал советский государственный деятель Талгатбек Абдразаков по поводу разговора Сталина с Шаяхметовым в ответ на статью 2002 года в «Егемен Қазақстан». В статье сообщалось, что Сталин пригласил к себе Шаяхметова и говорил с ним об освоении целинных и залежных земель. В действительности, по словам Абдразакова, работник Кремля, обращаясь к соседу Шаяхметова, попросил его пересесть, чтобы Сталин мог поговорить о более эффективном развитии животноводства. «Идея широкомасштабного освоения целины принадлежит Хрущеву», – добавил Абдразаков.

Чтобы «лучше вскрыть недостатки»

Противостояние из-за целины стоило Шаяхметову долж­ности и здоровья. 30 января 1954 года его уволили, а в феврале на VII съезде КП КазССР вынудили выступить с отчетным докладом, в котором, согласно партийному ритуалу, он должен был признать свои «ошибки». Немецкий профессор Сюзанна Шаттенберг в книге «Леонид Брежнев. Величие и трагедия человека и страны» писала об этом так: «Горькое время критики и самокритики для Шаях­метова еще не окончилось: Пономаренко (1-й секретарь ЦК КП Казахстана в 1954–1955 годах. – Авт.) распорядился, чтобы Шаяхметов сам выступил с отчетным докладом, потому что таким образом можно «лучше вскрыть недостатки».

Тем временем у Шаяхметова начались сильные головные боли: так стали проявляться первые признаки опухоли головного мозга. Находиться на работе он физически уже не мог (после Алма-Аты он возглавил Южно-Казахстанский обком партии. – Авт.). Несмотря на болезнь, и Хрущеву, и Брежневу докладывали, что Жумабай якобы играет в волейбол и ходит в театр.

Об этом свидетельствует справка ЦК КП КазССР: «Шаяхметов работал без напряжения, фактически самоустранился от руководства… На VI пленуме Южно-Казахстанского обкома партии 22 июня 1955 г. указанные недостатки в работе бюро и первого секретаря обкома партии т. Шаяхметова были подвергнуты серьезной критике. Пленум… освободил его от работы».

Имя Жумабая Шаяхметова больше не появлялось в средст­вах массовой информации, а если и появлялось, то в негативном свете.

Начало конца

В сентябре 1955 года в НИИ нейрохирургии им. Бурденко Шаяхметову сделали первую операцию на головном мозге, через год – вторую. В 1956-м Пантелеймон Пономаренко, будучи в Москве, решил встретиться с больным Шаяхметовым, чтобы признать свое несправедливое отношение к нему и рассказать, как его ввели в заблуждение. Об этом факте вспоминал Талгатбек Абдразаков, бывший в то время первым секретарем ЦК ЛКСМ Казахстана.

И в заключение приведу еще любопытные документы – «Свидетельство о праве на наследство» от 18 апреля 1967 года и «Акт описи имущества», оставшиеся после смерти Шаяхметова Жумабая. Они свидетельствуют, что всего имущества осталось на 294 советских рубля. Это «стол обеденный – 10 руб., тахта старого образца – 5 руб., кровать двуспальная – 20 руб., телевизор «Енисей» – 70 руб., холодильник «Ока» – 70 руб., стулья, тумбочка, ковер, портьеры, буфет…».

Жумабай Шаяхметов скончался 17 октября 1966 года. Подытоживая его жизненный путь, внук Айдар Шаяхметов отмечал, что его легендарный предок действовал в жестко заданных координатах своей эпохи. Эпохи, которая стала свидетелем грандиозного социального эксперимента, когда отсталая аграрная страна в условиях враждебного окружения сумела в сжатые сроки осуществить без каких-либо иностранных кредитов и инвес­тиций широкомасштабную индустриализацию.

В предисловии к сборнику директор Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова Зиябек Кабульдинов и исследователь Ринат Шаяхметов подчерки­вают, что Жумабай Шаях­метов до конца своей жизни оставался государственником и патриотом, который посвятил свои силы и знания развитию и процветанию Казахстана. Он пытался сохранить наши земли от экспериментов хрущевской эпохи, поплатившись за это положением, обрекая себя на забвение. Новое время возвращает народу имена забытых героев, создававших экономический и культурный фундамент нашей страны.