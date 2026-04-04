Департамент юстиции г. Алматы в рамках реализации госполитики в сфере защиты прав интеллектуальной собственности провел мероприятия по выявлению и пресечению незаконного использования товарных знаков всемирно известных брендов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минюст

В ходе проверки, проведенной совместно с городским Департаментом полиции Киберпол) по факту незаконного использования товарного знака Nesquik было установлено, что на территории города осуществлялась реализация продукции с незаконным использованием обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком. В результате из незаконного оборота изъято свыше 2 000 единиц контрафактной продукции на сумму более 4 миллионов тенге.

Также сотрудники городского Департамента юстиции в рамках внеплановой проверки выявили факты незаконного использования товарного знака Louis Vuitton.

Было установлено, что продукция отличалась низким качеством изготовления и реализовывалась с нарушением требований законодательства. Из незаконного оборота изъяты сотни единиц контрафактной продукции.

«По выявленным нарушениям составлены административные протоколы, материалы направлены в суд для привлечения виновных лиц к ответственности.Проводимая органами юстиции работа направлена на обеспечение добросовестной конкуренции, защиту прав правообладателей и предотвращение оборота контрафактной и потенциально небезопасной продукции», – сказано в информации.

