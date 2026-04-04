Крупные партии подделок известных брендов изъяли в Алматы

Потребительский рынок
Нарушителей привлекли к ответственности

Фото: пресс-служба Минюста

Департамент юстиции г. Алматы в рамках реализации госполитики в сфере защиты прав интеллектуальной собственности провел мероприятия по выявлению и пресечению незаконного использования товарных знаков всемирно известных брендов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минюст

В ходе проверки, проведенной совместно с городским Департаментом полиции Киберпол) по факту незаконного использования товарного знака Nesquik было установлено, что на территории города осуществлялась реализация продукции с незаконным использованием обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком. В результате из незаконного оборота изъято свыше 2 000 единиц контрафактной продукции на сумму более 4 миллионов тенге.

Также сотрудники городского Департамента юстиции в рамках внеплановой проверки выявили факты незаконного использования товарного знака Louis Vuitton.

Было установлено, что продукция отличалась низким качеством изготовления и реализовывалась с нарушением требований законодательства. Из незаконного оборота изъяты сотни единиц контрафактной продукции.

«По выявленным нарушениям составлены административные протоколы, материалы направлены в суд для привлечения виновных лиц к ответственности.Проводимая органами юстиции работа направлена на обеспечение добросовестной конкуренции, защиту прав правообладателей и предотвращение оборота контрафактной и потенциально небезопасной продукции», – сказано в информации.

Ранее стало известно, что пять торговых сетей и 32 поставщика соцтоваров наказали в Карагандинской области. 

Популярное

Все
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Две медали завоевали казахстанские гимнасты на этапе Кубка мира
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Почти 800 школ разрушено в Иране из-за обстрелов
США тратят $1 млрд в день на войну с Ираном
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Две группы серийных квартирных воров задержали в Алматинской области
Девочка погибла у школы Binom в Атырау
Плотину «Шоптыколь» прорвало в Акмолинской области
Задержанного в России контрабандиста доставили в Казахстан
Четыре однояйцевые девочки-близняшки родились в Петербурге
Мощные ливни и наводнения обрушились на Дагестан
Весенняя непогода накроет Казахстан
Негласное патрулирование внедрили в Алматы
Определены приоритеты воспитательной работы в гвардейском гарнизоне
Конституционная реформа и общественное доверие
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Власти Британии вводят антикризисные меры
Опубликован рейтинг 20 самых высоких зданий мира
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Командующий войсками РгК «Запад» освобожден от должности
Парк превратился в современную зону отдыха
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Спрос высокий на газоблоки
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
Творческий вечер композитора Куата Шильдебаева прошел в Астане
И дольше века длится день газеты
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

В Казахстане замедляются темпы инфляции
Победителей конкурса Sauda in Digital Nauryz наградили в Ка…
Недорогой бензин в Казахстане: преимущество или ущерб эконо…
До 20 миллионов позиций увеличился объем Национального ката…

