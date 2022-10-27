Все дело – в контенте

Телеканал Nickelodeon и приложение TikTok переведут на казахский язык. Это лишь немногие новости Astana Media Week, открывшейся вчера в столице под слоганом «Новая реальность – новые медиа».

Телерадиокомплекс «Қазмедиа Орталығы» уже шестой год подряд собирает ведущих отечест­венных и зарубежных медиаменеджеров, представителей госструктур, руководителей информационных платформ, журналистов, блогеров и независимых экспертов для обмена опытом и идеями. Мероприятие остается актуальным и популярным, несмотря на меняющиеся тренды, ибо одинаково интересно государственным, независимым, профессиональным и новым СМИ Казахстана, руководителям профильных ведомств и продавцам телевизионного и цифрового контента.

Нынче Astana Media Week продлится три дня, в течение которых состоится более 30 мероприятий с участием 150 отечественных и международных спикеров. Ключевой темой года стала «Новая реальность – новые медиа», которая раскрывается в трех ценностях проекта – доверие в новой реальности, профессионализм в новом времени и постоянное развитие СМИ.

Самый крупный медиадиалог региона начался вчера с выставки «Контент-маркет», в которой приняли участие республиканские и региональные телеканалы, а также более 50 продакшн-компаний. Все они презентовали новые телепрограммы, реалити-шоу, мультфильмы, художественные и документальные фильмы.

– На нашей медиаплатформе мы планируем обсудить ключевые проблемы новых и традиционных медиа, важные вопросы в области коммуникаций, – отметил, приветствуя участников форума, министр информации и общест­венного развития РК Дархан Кыдырали. – Мы живем в эпоху информации, быстрое развитие Интернета и новых технологий ускорило распространение информационного потока.

Глава профильного ведомства обратился к цитате известного профессора, доктора политических наук Мануэля Кастелса: «Интернет и социальные сети заменили существовавшую вертикальную власть новой силой – горизонтальной властью». Появилась концепция гражданской журналистики смартфонов. Согласно данным, представленным VR-Social, в январе 2022 года 5,5 млрд человек во всем мире используют мобильные телефоны. Количество интернет-пользователей составляет около 5 млрд.

За прошлый год число пользователей Интернета увеличилось примерно на 200 млн. Более половины населения мира подключается к сети через мобильное устройство. Только в 2021-м было зарегистрировано 424 млн новых пользователей, в среднем – более 1 млн новых пользователей в день.

Одним словом, слоган «Новая реальность – новые медиа» сегодня как нельзя лучше оправдан. Дархан Кыдырали призвал всерьез подумать над новыми форматами подачи информации представителей традиционных СМИ, особенно печатных изданий, шире использовать каналы социальных сетей и мессенджеров.

– Facebook – одна из самых распространенных соцсетей в мире – насчитывает около 3 миллиардов пользователей. И эта площадка очень важна для формирования общественного мнения, – отметил министр. – Похоже, что около 15 процентов интернет-пользователей выбирают Instagram и WhatsApp, которые используются в качестве публичного инструмента обмена сообщениями. Теперь они являются активной частью социальных сетей. Ну а TikTok – самое загружаемое мобильное приложение в 2021 году, просмат­ривается миллиардами людей. По последним данным, в него добавляется в среднем 650 новых пользователей каждый день. Эта сеть, популярная у молодого поколения, вышла сегодня на первый план. То есть новости и визуальный контент в Интернете стали основным каналом получения информации.

Новые медиа невозможны без кадров новой формации. Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, выступая в ходе пленарной сессии, призвал вузы оказать содействие в подготовке преподавателей журналистики с различными профилями.

– Основной целью создания нашего министерства является изменение модели высшего образования и подготовки кадров в целом. В двадцати четырех вузах страны готовятся специалисты по журналистике и медиа. Главная проблема – малое количество специализированных учебных прог­рамм для будущих специалистов в сфере медиа, – отметил министр. – Пос­тепенно вузы стараются решать этот вопрос. Например, в прошлом году в Евразийском нацио­нальном университете объединились факультеты журналистики, политологии и социологии, открылась специальность «Спортивная журналистика». Кроме того, была открыта специальность «Управление цифровыми медиа». Astana IT-университет ввел в прошлом году специальность «Цифровая журналистика», сейчас прорабатывает вопрос открытия обучения по специальности «Big data журналистика». Однако сложно найти преподавателей на эти предметы.

Почетным гостем форума стал министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Алтынбек Максутов. Ведь регион Цент­ральной Азии сейчас переживает период активных политических и экономических реформ. Вмес­те с позитивными изменениями усиливается общественный запрос на качественную и объек­тивную информацию. Это общий вызов, который стоит перед информационным сообществом. Вчера участники AMW обсудили на панельных сессиях пути его преодоления с коллегами из Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана.

Первый день Astana Media Week был богат на события: состоя­лась презентация телеканала Nickelodeon в новом формате – на казахском языке – и нового информационного портала Turanews.kz.

Еще одна новость – соцсеть TikTok откроет офисы в Астане и Алматы, а также переведет приложение на казахский язык. Об этом сообщила директор TikTok Global Business Solutions в Восточной Европе и будущий руководитель TikTok Kazakhstan Анастасия Панина.

– Аудитория в Казахстане творческая, и люди пользуются платформой, чтобы выразить себя. Мы видим большое количество музыкантов, учителей, молодых мам, которые создают новый контент на платформе. Мы хотим быть ближе к нашему сообществу, поэтому этой осенью открываем представительство в Казахстане и будем рады выпускать большее количество проектов с государственными и образовательными организациями, – отметила Анастасия Панина.

Второй день форума начнется с дискуссионной площадки на тему «Рекламный медиарынок РК: текущая ситуация», где эксперты Центрально-Азиатской рекламной ассоциации и представители крупнейших ТВ-сейлз-хаусов расскажут о текущей ситуации на рекламном медиарынке по результатам первого полугодия 2022 года.

Также в первой половине второго дня в ходе панельной секции «Новые горизонты индустрии сериалов» представители отечественных продакшн-студий, респуб­ликанские каналы АО «Агентство «Хабар», АО «РТРK «Қазақстан», «31 канал» и другие медиаигроки представят идеи и предложения, тематики для новых сериалов на 2023 год.

Отдельные секции обсудят воп­росы подготовки журналистских кадров. Это очень актуально, так как трансформация профессиональных компетенций журналис­тов назрела в связи с обновлением закона о СМИ.

В числе приоритетов повестки третьего дня, 28 октября, – работа отдельной сессии для пресс-сек­ретарей Казахстана в формате серии семинаров на тему взаи­модействия с журналистами, работы в кризисной ситуации и медиаэтики. По окончании всех обучающих воркшопов состоятся вручение премии «Лучший пресс-секретарь» и церемония награждения нагрудным знаком «Ақпарат саласының үздігі».

Завершится Astana Media Week традиционно торжественной церемонией премии «Үркер» за лучшие достижения в области печатной, радио-, интернет-журналистики.