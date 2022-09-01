Президент , Послания , Мажилис
Выборы депутатов мажилиса и маслихатов пройдут в 2023 году в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии третей сессии парламента VII созыва рассказал, когда пройдут выборы депутатов мажилиса и маслихатов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В этом году состоятся выборы президента, а в следующем году - выборы депутатов мажилиса и маслихатов. А затем будет сформировано правительство», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, таким образом, с 2023 года будет осуществлена перезагрузка и обновление всех основных политических институтов - президента, парламента и правительства.

«Мы строим справедливый Казахстан с открытой конкуренцией, явными возможностями для каждого, равными возможностями для каждого. Принципиально важно осуществлять масштабные политические преобразования в режиме транспарентности, честности, взаимного доверия», - подчеркнул Глава государства.

Популярное

Все
Цены давят на бизнес и бюджет
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Указ Президента Республики Казахстан
Что произошло с ценами на дизельное топливо?
Как «запортачено», так и заплачено
С переходом на электронную оплату проезда у пассажиро-перевозчиков добавилось расходов.
В Усть-Каменогорске мошенник повесил на своих знакомых кредиты на 22 миллиона тенге
Остался счетчик без методики
В новый учебный год со старыми вопросами
Указ Президента Республики Казахстан
Ученики пяти шымкентских школ вынуждены учиться шесть дней в неделю
Гидроресурсы Тургайского края
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Медовар из Сырымбета
Премьера в столице
Конституция: идеи и люди
Северный полюс успеха
Запас кормов карман не тянет
Системная поддержка
Вопросы и ответы
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Совершивших вооруженное нападение задержали в Туркестанской области
Физики или лирики? Две школы не поделили здание
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 августа
Бюджетный человейник дышит метаном, аммиаком и сероводородом
Какими будут размеры МРП, МЗП и пенсии в 2023 году
Дендрокарта есть, но ее... нет
Пожар уничтожил рынок в Жетысае
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Укреплять продовольственную безопасность в Казахстане следует комплексно: эксперт
Более 38 млн тенге украли у предпринимателя и пенсионера работники Казпочты в ЗКО
Воры 12 часов просидели в заблокированной кабельной шахте в Нур-Султане
Плохие дороги: причин не счесть
Ухаживать бы, а не прикрывать
Три сценария развития экономики Казахстана озвучил министр
Новые принципы и гарантии
Серьезные искажения в обменных курсах между нацвалютами стран ЕАЭС отметил Смаилов
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане

Читайте также

Президент , Послания , Образование
Аттестовывать нужно не детские сады, а воспитателей – Токаев
Президент , Послания , Политика
Токаев предложил ограничить срок президентского мандата – 7…
Президент , Послания
Полный текст Послания Президента народу Казахстана
Президент , Правительство
Часть функций правительства передадут министерствам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]