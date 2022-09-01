Выборы депутатов мажилиса и маслихатов пройдут в 2023 году в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии третей сессии парламента VII созыва рассказал, когда пройдут выборы депутатов мажилиса и маслихатов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В этом году состоятся выборы президента, а в следующем году - выборы депутатов мажилиса и маслихатов. А затем будет сформировано правительство», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, таким образом, с 2023 года будет осуществлена перезагрузка и обновление всех основных политических институтов - президента, парламента и правительства.

«Мы строим справедливый Казахстан с открытой конкуренцией, явными возможностями для каждого, равными возможностями для каждого. Принципиально важно осуществлять масштабные политические преобразования в режиме транспарентности, честности, взаимного доверия», - подчеркнул Глава государства.