Выборы президента Казахстана: проголосовали почти 7,5 млн избирателей

В аутсайдерах по–прежнему Алматы. Здесь проголосовали всего 26,19 % избирателей.

Фото: Kazpravda.kz

Число проголосовавших на выборах президента Казахстана достигло к этому часу более 7,4 млн человек. Такие данные представила член ЦИК РК Анастасия Щегорцова на заседании в ведомстве, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Анастасия Щегорцова отметила, что на 16:00 по времени Астаны бюллетени выдали 7 млн 450 тыс. человек или 62,34% избирателей.

В Туркестанской области проголосовали уже 80,09 % избирателей.

В областях Абай и Улытау этот показатель достиг 73,57 % и 72,75 % соответственно.

В аутсайдерах по–прежнему Алматы. Здесь проголосовали всего 26,19 % избирателей.