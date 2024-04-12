Выставка картин Абылхана Кастеева пройдет в российской Третьяковской галерее

Культура
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Третье заседание подкомиссии по культурно-гуманитарному сотрудничеству Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и Россией прошло под председательством министра культуры и информации РК Аиды Балаевой и министра культуры РФ Ольги Любимовой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКИ

Фото: пресс-служба Минкультуры и информации РК
«Культурно-гуманитарные связи между Казахстаном и Россией развиваются на высоком уровне и являются связующим мостом между двумя народами», - подчеркнула, открывая работу заседания Аида Балаева.
Сопредседатель подкомиссии - министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова поблагодарила за тёплый прием и организацию заседания на высоком уровне.
«С 2022 года мы реализовали множество совместных проектов во всех сферах культуры. Наше сотрудничество вышло на принципиально новый уровень. Отдельно хотелось бы отметить проведение в прошлом году проекта «Русские сезоны», в программу которого вошли лучшие образцы российской культуры. Впереди у нас большие планы. Я убеждена, что достигнутые сегодня договоренности внесут весомый вклад в дальнейшее развитие российско-казахстанского диалога в культурной сфере», - отметила Ольга Любимова.

В ходе заседания стороны обсудили широкий спектр вопросов и инициатив, направленных на углубление взаимодействия. Руководители культурных учреждений двух стран поделились промежуточными результатами совместной работы, а также озвучили дальнейшие перспективы сотрудничества.

В частности, на текущий год запланированы V Молодежный театральный форум стран СНГ, гастроли Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» в Государственном академическом Большом театре России, совместные выставочные проекты и другие важные мероприятия. Достигнута договоренность о развитии музейного, библиотечного дела, театрального искусства Казахстана и России, активизации гастрольной деятельности, проведении мастер-классов по повышению квалификации реставраторов. В числе проектов, над которыми будет начата работа, - организация выставки, приуроченной к 120-летию выдающегося казахского художника Абылхана Кастеева в Государственной Третьяковской галерее.

Ольга Любимова считает необходимым создание виртуального музея России и Казахстана, благодаря которому жители двух стран будут иметь свободный доступ к общему культурному наследию. В ответ Аида Балаева предложила интегрировать музеи РФ в базу информационно-просветительского портала Qazaq Culture.

Одним из основных направлений в рамках международной культурной политики является сотрудничество в сфере кинематографии. Золотая коллекция фильмов, созданная в период Советского Союза классиками казахского кинематографа, находится на хранении в архивах «Госфильмофонда России». В их числе оригиналы более 300 художественных, анимационных, документальных фильмов. Казахстанская сторона выразила заинтересованность в возврате коллекции. Министр культуры РФ сообщила, что ведётся оцифровка картин, после которой будет начата поэтапная передача фильмов.

Также были обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере образования. Ключевым результатом заседания стало подписание Программы сотрудничества в сфере культуры между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Российской Федерации на период 2024-2026 годы. Программа позволит более системно и целенаправленно развивать сотрудничество стран в реализации различных совместных проектов.

В рамках поездки в Казахстан министр культуры России Ольга Любимова посетила Национальный русский театр драмы имени М.Ю. Лермонтова, творческий коллектив которого в 2023 году участвовал в фестивалях в нескольких городах России, а также принимал российские театры с гастролями.

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