Фото: Департамент по противодействию коррупции по г.Астане

Встреча была посвящена укреплению доверия, развитию механизмов общественного контроля и продвижению конструктивного диалога между государственными органами и гражданским обществом.

Участники обсудили значимость активного участия граждан в профилактике коррупции, а также обменялись практиками и инициативами, направленными на усиление взаимодействия и партнёрства между обществом и государственными структурами.

Как отметил первый замруководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по г. Астане Айтуар Агибаев, одним из важнейших аспектов противодействия коррупции и эффективной деятельности правоохранительных органов будет выступать активная позиция институтов гражданского общества.

- Сегодня мы рассмотрели эффективные подходы к взаимодействию общества и правоохранительных органов в контексте продвижения нарратива "Закон и порядок" и реализации концепции Слышащего государства, – подчеркнул Айтуар Агибаев. – Кроме того, мы подробно проанализировали ключевые направления антикоррупционных реформ.

Гражданское общество может оказывать влияние на деятельность правоохранительных органов через общественный контроль, участие в обсуждении законодательства, а также через сотрудничество в профилактике правонарушений и реализации социальных программ.