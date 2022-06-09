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Я тоже хочу быть солдатом…
Алим Анапьянов

Более 10 тыс. детей во всех регионах республики приняли участие в соревнованиях «Марафон Жас Динамо».

Около тысячи юных представителей спортивного общества стали участниками красивого действа и упорных спортивных состязаний в Алматы. На параде открытия строевым шагом перед трибуной прошли юные спортсмены, представляющие разные дисциплины: бокс, фехтование, таэквондо, карате, борьбу... И этот парад принимали те, кто уже прославил страну на международной арене. Среди них – Дмитрий Баландин (чемпион Олимпийских игр по плаванию), призеры главных стартов четырехлетия – Зульфия Чиншанло и Игорь Сон (тяжелая атлетика), Нурислам Санаев (вольная борьба), чемпионка Азии и победитель недавней гимназиады в Париже Умит Абулхаир (бокс).

Перед участниками соревнований выступили бойцы сводного отряда быстрого реагирования департамента полиции Алматы, продемонстрировавшие отличную выучку в единоборствах с условным противником, высокий уровень владения оружием.

– Когда вырасту, я тоже стану солдатом! – сказал 10-летний Назар Фещенко из команды Национальной гвардии. Так, наверное, думали и многие другие мальчишки и девчонки, глаза которых сверкали от радости быть участником такого события.

Потом и они показали свое мас­терство. Так, в разборке и сборке автомата отличились Ардак Темурболат, студентка Алматинского колледжа моды и дизайна, и Нур Жумахан, сын одного из полицейских Наурызбайского района Алматы. В дартсе чемпионами стали (до 10 лет) Назар Фещенко и Жасулан Чакарман (оба – представители Национальной гвардии). В эстафете участников младшей группы (9–12 лет) не было равных детям из Турксибского района, а в старшей (12–14) – представителям УССО г. Алматы. В футбольных баталиях первое место и Кубок ФСО «Динамо» завоевали дети из Наурызбайского района.

– «Динамо» – единственное спортивное общество, которое, как мне сказали, с 1950 года проводит смот­ры юных спортсменов общест­ва, – отметил ветеран спорта РК Амалбек Тшанов. – Ребятам есть с кого брать пример. Из 80 завоеванных медалей на Олимпийских играх в современной истории рес­публики 67 приходятся на атлетов-динамовцев.

Как сказал после окончания соревнований первый заместитель председателя спортивного общества Аскар Омаркулов, родители уже просят записать в секции своих детей.

– Успех сегодняшнего праздника с нами разделяют наши партнеры. В первую очередь это Фонд Жасталапа Санауова, руководит которым его супруга Гульайм Хайрулла. Благодаря фонду участники марафона, а их около тысячи человек, получили бесплатно мороженое и напитки. А мы со своей стороны предоставили кубки, памятные призы. Все ребята довольны!

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