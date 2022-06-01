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Общество
Январские беспорядки: Генпрокуратура рассказала о штурме резиденции в Алматы
Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель начальника 1-службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов рассказал об обстоятельствах смерти 12-ти человек при отражении нападения на здание резиденции президента в Алматы в ходе январских беспорядков, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«После захвата акимата Алматы преступники перекинулись на здание резиденции президента. Активная фаза штурма шла в период с 15.00 до 16.00 часов. Нападавшие, используя захваченную спецтехнику, осуществили не менее пяти попыток тарана ворот и забора здания. При нападении применялось оружие, похищенное из оружейных магазинов. В качестве живого щита использовались военнослужащие, захваченные при штурме акимата. Большая часть преступников находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения», - рассказал спикер.

По его данным, забор резиденции снесли захваченным «Камазом» в 19.25 часов. В результате, вооруженная толпа устремилась внутрь здания.

«Во время нападения на резиденцию Президента, несмотря на предупреждение со стороны силовиков, преступники, хотя и осознавали угрозу применения к ним огнестрельного оружия, целенаправленно шли на штурм здания. На сегодня 12 человек, погибшие при отражении нападения на здание резиденции, признаны подозреваемыми в совершении актов терроризма», - резюмировал Елдос Килымжанов.

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