Японский блогер удивил знанием казахского языка на ВИК

Парень имеет более 1,2 млн подписчиков в TikTok и Instagram

Скриншот видео

Известный в социальных сетях блогер-полиглот Юджи Белеза из Японии посетил этноаул во время Игр кочевников в Астане, передает Kazpravda.kz

Ранее он уже посещал Алматы, где встретил своих землячек, которых вначале принял за казашек. В этот раз Юджи решил познакомить своих подписчиков с Астаной и играми кочевников.

Юджи Белеза владеет несколькими языками: японским, английским, казахским, русским, украинским, польским, турецким и другими. В своих видео он часто разговаривает с жителями стран, которые посещает, на их языке.

В Астане, в этноауле, блогер пообщался с местными жителями на казахском языке. Он спрашивал собеседников о том, из какого они города, где работают и нравится ли им работа. Многие отметили хорошее произношение японца.

В комментариях пользователи выразили теплые пожелания гостю.