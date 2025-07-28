Яркая спортивная неделя: триумф казахстанцев на мировой арене

Спорт
9
Венера Баталова
корреспондент

Казахстанские спортсмены вновь продемонстрировали высокий уровень мастерства и силы духа: минувшая неделя принесла яркие победы в таеквондо, настольном теннисе, теннисе, на Универсиаде и в смешанных единоборствах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

Фото: Минтуризма и спорта РК

Таеквондо: На молодежном чемпионате Азии, прошедшем в городе Кучинг (Малайзия), казахстанские спортсмены завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 7 бронзовых медалей, войдя в тройку лучших в общекомандном зачете.

Настольный теннис: На международном турнире WTT Youth Contender, прошедшем в Алматы, сборная Казахстана завоевала семь наград — две серебряные и пять бронзовых медалей.

Летняя Универсиада: На Всемирной летней Универсиаде 2025 года в Германии казахстанские спортсмены завоевали 1 золотую и 10 бронзовых медалей, заняв 37-е место в общекомандном зачете.

Теннис: Первая ракетка Казахстана Александр Бублик одержал победу на турнире ATP 250 в Кицбюэле (Австрия). В финале он обыграл 100-ю ракетку мира, француза Артура Казо, со счетом 6:4, 6:3. Этот титул стал седьмым в карьере Бублика на турнирах ATP и третьим в нынешнем сезоне.

Смешанные единоборства: Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев (21-3-0) одержал победу по решению судей на турнире UFC, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ).

#Казахстан #Спорт #победы

Популярное

Все
Комитет по охране прав детей обратился к казахстанцам
Мощные лесные пожары охватили турецкую Бурсу
Асу Алмабаев выиграл пятый бой в UFC
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
В Астане проверили ход строительства «Комфортных школ»
В турецкой провинции Ширнак зафиксирована рекордная жара
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла
В Казахстане ввели уголовную ответственность за передачу банковских реквизитов
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В полиции прокомментировали ДТП с участием жены Шавката Рахмонова
Казахстан запретил вывоз стальных заготовок
Определены сроки обучения и каникул для школьников РК
В Казахстане начали использовать ИИ для передачи показаний газа
Khan Tengri Innovation Hub открыли в Шанхае
Более 18 млрд тенге алиментов взыскали судебные исполнители за полгода
Айгерим Алтынбек — абсолютная победительница CLIP 2025
Гидрогеологический Атлас Казахстана — стратегический ресурс в эпоху водных вызовов
Какая погода ожидает казахстанцев в последние дни июля
Гвардейцы проводят профилактические рейды у водоемов
К 2028 году планируется обеспечить полный охват детей дошкольным образованием
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Сильные дожди накроют Казахстан
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
59 детей потерялись на праздничном концерте в Темиртау
В мире усиливается экстремальная жара – ученые
Актау – культурная столица тюркского мира
В Астане стартовало ОПМ «Перевозчик»
Где производят самый вкусный кумыс в Казахстане
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
«Барыс» объявил имя нового главного тренера
Крупнейшее месторождение нефти и газа обнаружили в Польше
Ущерб на 10 млрд тенге: крупную схему контрабанды товаров из Китая раскрыли в Алматы
Казахстан ратифицировал Договор с Кыргызстаном о союзничестве
Ряд чиновников наказан по итогам проверки курортных зон
Президент отреагировал на ситуацию вокруг алматинского детдома
Первые медали Универсиады-2025
В Караганде подорожает проезд в автобусе
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Распоряжение Главы государства о назначении
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан

Читайте также

Адильбек Мусин установил рекорд Казахстана на чемпионате ми…
Определен состав сборной Казахстана на молодежный ЧА по бок…
Полузащитник Бауыржан Исламхан подписал контракт с ФК «Аста…
Казахстанская легкоатлетка вышла в финал Универсиады в Герм…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]