Казахстанские спортсмены вновь продемонстрировали высокий уровень мастерства и силы духа: минувшая неделя принесла яркие победы в таеквондо, настольном теннисе, теннисе, на Универсиаде и в смешанных единоборствах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

Фото: Минтуризма и спорта РК

Таеквондо: На молодежном чемпионате Азии, прошедшем в городе Кучинг (Малайзия), казахстанские спортсмены завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 7 бронзовых медалей, войдя в тройку лучших в общекомандном зачете.

Настольный теннис: На международном турнире WTT Youth Contender, прошедшем в Алматы, сборная Казахстана завоевала семь наград — две серебряные и пять бронзовых медалей.

Летняя Универсиада: На Всемирной летней Универсиаде 2025 года в Германии казахстанские спортсмены завоевали 1 золотую и 10 бронзовых медалей, заняв 37-е место в общекомандном зачете.

Теннис: Первая ракетка Казахстана Александр Бублик одержал победу на турнире ATP 250 в Кицбюэле (Австрия). В финале он обыграл 100-ю ракетку мира, француза Артура Казо, со счетом 6:4, 6:3. Этот титул стал седьмым в карьере Бублика на турнирах ATP и третьим в нынешнем сезоне.

Смешанные единоборства: Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев (21-3-0) одержал победу по решению судей на турнире UFC, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ).