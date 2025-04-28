На прошедшей неделе казахстанские спортсмены уверенно заявили о себе на международной арене, пополнив копилку страны яркими победами и медалями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

Фото: Минтуризма и спорта РК

Спортивная гимнастика: на этапе Кубка мира в столице Египта, Каире, спортсмен сборной Казахстана Милад Карими одержал победу, набрав 14,133 балла в финале вольных упражнений.

Дзюдо: на чемпионате Азии, который завершился в Бангкоке, Таиланде, спортсмены национальной сборной Казахстана завоевали четыре бронзовые медали. В числе призеров — Галия Тынбаева (48 кг), Шерзод Давлатов (60 кг), Бахыт Кусакбаева (57 кг) и Максим Мейрлан (90 кг).

Волейбол: в Лиге чемпионов Азии среди женских команд, прошедшей на Филиппинах, победителем стала команда «Жетісу». В финале наши спортсменки обыграли вьетнамский клуб со счетом 3:1.

Таэквондо: на международном турнире President's Cup — Asian Region, завершившемся в китайском Тайане, казахстанские спортсмены завоевали три медали. Серебряным призером стал Самирхон Абабакиров (63 кг), бронзовыми медалями награждены Батырхан Толеугали (80 кг) и Азиза Каражанова (53 кг).

Художественная гимнастика: на этапе Кубка мира в Ташкенте, команда Казахстана вошла в топ три в групповом зачете. В составе команды выступили Жасмин Юнусбаева, Айзере Кенес, Аида Хакимжанова, Мадина Мырзабай и Айзере Нурмагамбетова.

Велоспорт: на завершившемся в Китае велотреке Hong Kong International Track Cup казахстанские велосипедисты завоевали две серебряные и одну бронзовую медаль.