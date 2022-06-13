В Семее проходит выставка работ воспитанников детской студии областного музея изобразительных искусств имени семьи Невзоровых.

Выставка «Ретроспектива» посвящена Году детей и стала своего рода творческим отчетом студии. В экспозицию вошли живописные и графические работы, наброски, этюды, зарисовки, выполненные на пленэре и в стенах мастерской. Отдельно представлены скульп­тура, работы в технике сухого и мокрого валяния, пирографии, батик, вышивка, витражи.

– Рождение произведения – это долгий поиск, сложный и неповторимый процесс, – рассказали в музее. – Наша выставка приоткрывает тайну такого явления, как творчество.

Изюминкой стала коллекция произведений, созданных юными семипалатинцами в 1980–1990-х годах. Оказалось, за четыре десятка лет мировосприятие детей почти не изменилось: такие же яркие радужные тона, такие же сюжеты о солнце, природе, маме, друзьях, играх…

– В свое время мы приняли под свое крыло педагогов и учеников городской художественной школы в связи с тем, что ее закрыли, – рассказала директор музея Татьяна Стромская. – С тех пор прошло 28 лет. Музей получил новое здание, студия развернулась на полную мощь. Все эти годы ее бессменным руководителем остается Манат Тюребаев. В 2019 году работы наших студийцев заняли второе место на международном конкурсе Habitats of the World в Лондоне. Мы бесконечно любим наших талантливых ребят.

Приятным бонусом к вернисажу стали спектакли «Детки-конфетки» и «Облака», поставленные Новой театральной студией Андрея и Анастасии Глушковых. Кроме того, юные художники получили от музея подарки – кисти, краски, художественные материа­лы. А с яркой эмоциональной экспозицией сможет познакомиться каждый семейчанин или гость города – она будет работать до конца лета.