Язык объединяет

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Андрей Кратенко

В полиции Северного Казахстана сегодня несут службу представители 21 национальности. Объединяющим коллектив фактором является изучение государственного языка.

фото ДП СКО

Свободно владеет казахским языком помощник участкового инспектора Виктория Вьюшкина. Украинка с русскими и турецкими корнями, она выросла в селе Акбулак Уалихановского района. Здесь примерно поровну казахов и русских, которые всегда живут в мире и согласии. С детства Вика слышала и понимала казахскую речь, не случайно бабушка отвела когда-то свою внучку в школу с казахским языком обучения. К одиннадцатому классу Виктория уже уверенно говорила и писала на казахском языке, а школу окончила с золотой медалью.

На выбор профессии повлияли популярные теледетективы и авторитет сельского участкового. При поступлении в Костанайскую академию МВД РК им. Шракбека Кабылбаева Виктория Вьюшкина выбрала взвод с казахским языком обучения.

Почти год Виктория работает в Петропавловске в должности помощника участкового, где сразу зарекомендовала себя доб­росовестным работником. Всю документацию Виктория ведет на государственном языке, ответственно выполняет практически все функции участкового инспектора, в том числе делает обходы подучетных лиц, ведет прием граждан, участвует в профилактике основных видов преступлений. С людьми она свободно общается на двух языках.

– Работа участкового помогает видеть общество изнутри, – говорит лейтенант полиции Вьюшкина. – Здесь быстро понимаешь, что большинство бед происходит из-за алкоголя, эгоизма и нежелания людей считаться с другими, но тем сильнее начинаешь ценить ответственность и взаимовыручку.

Знание государственного языка дает возможность участвовать в культурно-массовых мероприя­тиях. Так, например, в Северо-Казахстанской областной универсальной научной библиотеке имени Сабита Муканова состоялось литературно-музыкальное представление «Халық бірлігі – ұлы күш» («В единстве народа – великая сила»). Участвовали в нем представители акимата и АНК Северо-Казахстанской области, а также стражи правопорядка, горожане, учащиеся. Отличным знанием казахского языка обратила на себя внимание другая сотрудница петропавловской полиции – Ксения Ищенко.

Майор полиции Ищенко служит начальником отделения участковых инспекторов полиции отдела МПС УП Петропавловска. Казахская речь сопровождает Ксению с детства. У нее есть родственники-казахи, что, конечно, способствовало изучению казахского языка, но решающую роль сыграло все-таки личное убеждение в том, что без знания государственного языка хорошим полицейским не стать. Поэтому Ксения старательно посещает языковые курсы. Результат не заставил себя долго ждать. Уже сегодня Ксения Ищенко ведет документацию на казахском языке.

О значении государственного языка в полицейской работе Ксения подробно рассказала участникам библиотечного мероприятия:

– Я читаю книги на казахском, запоминаю песни, развиваю аудирование и речь. Моя цель – свободно общаться с коллегами и горожанами. Знать и уважать государственный язык – это долг каждого гражданина ­Казахстана.

В отделе внутренних и внешних коммуникаций департамента полиции Северо-Казахстанской области последовательно ведется работа по обучению государственному языку. Для руководителей и личного состава проводятся не только языковые занятия, но и праздничные мероприятия.

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