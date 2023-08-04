За буйки не заплывать! Свежий выпуск 4 августа 2023 г. 6:00 1 Екатерина Бескорсая В Павлодаре на центральном пляже Иртыша используют умные камеры, которые помогают спасателям отслеживать нарушителей правил безопасности на воде. В тестовом режиме на буйках, заплывать за которые запрещено, установили пока только четыре камеры, позднее их будет до 40. Сигналы с этих устройств поступают спасателям в том случае, если кто-то пересекает условную линию. Причем датчики срабатывают и когда за буйки заплывают люди, и когда с обратной стороны в зону для купания попадают плавательные средства. В любом случае спасатели выезжают на точку на моторных лодках. По информации заместителя начальника областного ДЧС Олега Трещева, за полтора месяца специалисты зафиксировали 57 заплывов за буи, причем только семь из них совершили пловцы, в 50 случаях это были отдыхающие на скутерах. У спасателей нет полномочий штрафовать нарушителей, которые, к слову, не всегда реагируют на такое правило безопасности с пониманием. #спасатели #Павлодарская область #Иртыш #водоемы #купание #умные камеры