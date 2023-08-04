За буйки не заплывать!

В тестовом режиме на буйках, заплывать за которые запрещено, установили пока только четыре камеры, позднее их будет до 40. Сигналы с этих устройств поступают спасателям в том случае, если кто-то пересекает условную линию. Причем датчики срабатывают и когда за буйки заплывают люди, и когда с обратной стороны в зону для купания попадают плавательные средства. В любом случае спасатели выезжают на точку на моторных лодках.

По информации заместителя начальника областного ДЧС Олега Трещева, за полтора месяца специалисты зафиксировали 57 зап­лывов за буи, причем только семь из них совершили пловцы, в 50 случаях это были отдыхаю­щие на скутерах. У спасателей нет полномочий штрафовать нарушителей, которые, к слову, не всегда реагируют на такое правило безопасности с пониманием.