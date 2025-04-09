За два года количество трехсменных школ в Казахстане сократилось в три раза

Образование
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Венера Баталова
корреспондент

С 2019 года в стране ввели 1200 новых школ на более 1 млн ученических мест. Особенно значимыми стали результаты 2023 и 2024 годов, когда по поручению Главы государства, построили 422 школы на 510 тыс. мест, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства просвещения РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это шаги помогли решить несколько ключевых вопросов, включая ликвидацию почти 100 трехсменных школ и устранение дефицита мест в свыше 200 школах по всей стране.

Одним из приоритетных направлений стало строительство школ нового формата в рамках нацпроекта «Комфортная школа». По итогам 2024 года уже введено 105 школ, а до конца 2025 года планируется завершить строительство еще 112.

Кроме того, благодаря Фонду поддержки инфраструктуры образования, куда поступают средства, изъятые у коррупционеров, открыта 61 школа, и запланировано строительство еще 28 школ.

Третьим направлением в улучшении образовательной инфраструктуры является ежегодная модернизация 1000 сельских школ, а также капитальные ремонты действующих школ, оснащение современными предметными кабинетами.

 «Комплексное развитие школьной инфраструктуры направлено на создание благоприятных условий для обучения и обеспечения равного доступа к качественному образованию независимо от места проживания. Благодаря системным мерам за два года количество трехсменных школ сократилось в три раза», - отметила заместитель директора департамента развития инфраструктуры Роза Сембаева.

Следующим этапом станет переход к единому современному формату школьной инфраструктуры. В соответствии с поручением Президента, в течение ближайших трех лет планируется реновация почти 1300 школ во всех регионах страны.

#Образование #строительство #Комфортная школа

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